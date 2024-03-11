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Россиянам напомнили, когда следует менять зимнюю резину

Россиянам напомнили, когда следует менять зимнюю резину - 11.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили, когда следует менять зимнюю резину

Автомобилистам при смене зимней резины на летнюю стоит ориентироваться на стабильную положительную температуру, не ниже плюс пяти градусов, а также на... | 11.03.2024, ПРАЙМ

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россия

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Автомобилистам при смене зимней резины на летнюю стоит ориентироваться на стабильную положительную температуру, не ниже плюс пяти градусов, а также на устойчивую положительную температуру ночью, не рекомендуется менять резину до 15 апреля, заявили РИА Новости автоэксперты. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта, однако впереди еще прогнозируются весенние возвраты холодов, а снег полностью сойдет только к середине апреля. "Нет единого, универсального рецепта, когда именно нужно (менять зимнюю резину на летнюю - ред.). Наверное, всё-таки, когда устойчивый плюс будет и ночью в том числе, потому что многие выезжают на работу рано утром, когда дорога ещё скользкая… Поэтому нужно ориентироваться не столько на погоду, сколько на свой собственный график. Если вы выезжаете на машине днём, только днём, то совершенно очевидно, что при плюсовой погоде уже можно менять резину на летнюю. Если вы выезжаете на работу рано-рано утром, когда ночью ещё минусовая температура, то, конечно, нет смысла сразу менять, есть смысл ещё немного покататься на зимней", - сказал РИА Новости президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. О необходимости дождаться относительно стабильной положительной температуры воздуха заявил и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов. "Ориентироваться нужно примерно на температуру плюс пять градусов. Как только мы видим, что температура плюс пять на термометре относительно стабильна, значит, можно менять резину… Не забываем, что за городом (лёд – ред.) тает попозже, и, если автомобилист частенько ездит за город на машине по трассе, может быть, имеет смысл еще немножечко отложить процесс замены. Если человек ездит только по Москве, никуда не выезжает, то… можно немножко пораньше поменять резину", - сказал Холодов в разговоре с РИА Новости. Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что о смене зимней резины на летнюю стоит задуматься не раньше 15 апреля. "Сейчас резину можно сменить, скажем так, только в южных регионах. Это Кавказ, Закавказье, Ставропольский край и Краснодарский край. Может быть, ещё Астраханская область. Во всех остальных ещё рано говорить о какой-то смене резины. Смена резины обычно происходит, если мы говорим о месяце, то не раньше 15 апреля. Поэтому я считаю, что безопасность гораздо важнее, чем изношенность асфальта", - сказал Канаев. Кроме того, он добавил, что хорошее потепление не гарантирует того, что за ним не последует сильного похолодания, именно поэтому не стоит торопиться со сменой резины.

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