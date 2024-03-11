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Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России
Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России
Правительству России поручено проработать предложения по корректировке Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года, после чего... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:37+0300
2024-03-11T11:37+0300
2024-03-11T11:45+0300
россия
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кабмин
владимир путин
фармацевтика
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительству России поручено проработать предложения по корректировке Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года, после чего идеи будут представлены президенту России Владимиру Путину.Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля."Правительству РФ... представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", - сказано в публикации. Отмечается, что мера направлена на обеспечение технологического суверенитета страны в области здравоохранения.Поручение должно быть исполнено до1 июля, ответственным за реализацю поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, фармацевтика
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Кабмин, Владимир Путин, Фармацевтика
Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России
Путин поручил представить идеи о корректировке Стратегии по фармпромышленности России
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительству России поручено проработать предложения по корректировке Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года, после чего идеи будут представлены президенту России Владимиру Путину.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.
"Правительству РФ... представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", - сказано в публикации.
Отмечается, что мера направлена на обеспечение технологического суверенитета страны в области здравоохранения.
Поручение должно быть исполнено до1 июля, ответственным за реализацю поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.