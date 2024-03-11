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Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России

Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путину представят идеи корректировки Стратегии по фармпромышленности России

Правительству России поручено проработать предложения по корректировке Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года, после чего... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:37+0300

2024-03-11T11:37+0300

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россия

михаил мишустин

кабмин

владимир путин

фармацевтика

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительству России поручено проработать предложения по корректировке Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года, после чего идеи будут представлены президенту России Владимиру Путину.Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля."Правительству РФ... представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", - сказано в публикации. Отмечается, что мера направлена на обеспечение технологического суверенитета страны в области здравоохранения.Поручение должно быть исполнено до1 июля, ответственным за реализацю поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, владимир путин, фармацевтика