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На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ
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На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО
На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ
На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО
Россйиское правительство создаст на портале "Госуслуг" специальный раздел о мерах поддержки для участников СВО, а также изучит вопрос внесения совершеннолетних... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:42+0300
2024-03-11T11:42+0300
кабмин
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сво
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россйиское правительство создаст на портале "Госуслуг" специальный раздел о мерах поддержки для участников СВО, а также изучит вопрос внесения совершеннолетних детей в перечень имеющих право на выплату в случае гибели военных. Соответствующие поручения дал президент Владимир Путин.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года."Правительству Российской Федерации... при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", - сказано в перечне поручений, который размещен на сайте Кремля.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 мая, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.Путин также поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника СВО его совершеннолетних детей.
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владимир путин, сво
Кабмин, Владимир Путин, СВО
11:42 11.03.2024
 
На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО

Путин поручил создать на портале "Госуслуг" раздел о мерах поддержки участников СВО

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россйиское правительство создаст на портале "Госуслуг" специальный раздел о мерах поддержки для участников СВО, а также изучит вопрос внесения совершеннолетних детей в перечень имеющих право на выплату в случае гибели военных. Соответствующие поручения дал президент Владимир Путин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года.
"Правительству Российской Федерации... при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", - сказано в перечне поручений, который размещен на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 мая, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Путин также поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника СВО его совершеннолетних детей.
 
КабминВладимир ПутинСВО
 
 
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