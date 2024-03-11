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На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО

На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ

На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО

Россйиское правительство создаст на портале "Госуслуг" специальный раздел о мерах поддержки для участников СВО, а также изучит вопрос внесения совершеннолетних... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:42+0300

2024-03-11T11:42+0300

2024-03-11T11:42+0300

кабмин

владимир путин

сво

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россйиское правительство создаст на портале "Госуслуг" специальный раздел о мерах поддержки для участников СВО, а также изучит вопрос внесения совершеннолетних детей в перечень имеющих право на выплату в случае гибели военных. Соответствующие поручения дал президент Владимир Путин.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года."Правительству Российской Федерации... при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", - сказано в перечне поручений, который размещен на сайте Кремля.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 мая, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.Путин также поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника СВО его совершеннолетних детей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сво