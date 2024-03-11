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Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:07+0300
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россия
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МОСКВА,11 мар - ПРАЙМ. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая.Ранее, летом 2023 года, правительство России утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая - в честь праздника Весны и Труда. Сообщается, что субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.
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россия
РОССИЯ
12:07 11.03.2024
 
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА,11 мар - ПРАЙМ. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая.
Ранее, летом 2023 года, правительство России утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая - в честь праздника Весны и Труда. Сообщается, что субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.
В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.
 
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