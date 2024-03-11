https://1prime.ru/20240311/846148667.html
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:07+0300
2024-03-11T12:07+0300
2024-03-11T12:07+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА,11 мар - ПРАЙМ. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая.Ранее, летом 2023 года, правительство России утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая - в честь праздника Весны и Труда. Сообщается, что субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая
МОСКВА,11 мар - ПРАЙМ. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая.
Ранее, летом 2023 года, правительство России утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая - в честь праздника Весны и Труда. Сообщается, что субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.
В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.