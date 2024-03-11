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Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - 11.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T12:07+0300

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россия

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МОСКВА,11 мар - ПРАЙМ. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая.Ранее, летом 2023 года, правительство России утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. Россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая - в честь праздника Весны и Труда. Сообщается, что субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля.В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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