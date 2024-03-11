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В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей
В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей
Финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно, заявил в понедельник глава Государственного управления по... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:48+0300
2024-03-11T12:48+0300
китай
банковская система
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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно, заявил в понедельник глава Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Ли Юньцзэ. "В настоящее время финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно", - заявил он журналистам на полях завершившейся в понедельник в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он добавил, что на данный момент "основы финансовой безопасности Китая чрезвычайно прочны, а основные показатели находятся в пределах здорового диапазона".
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китай, банковская система
КИТАЙ, банковская система
12:48 11.03.2024
 
В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей

Чиновник Юньцзэ: банковская и страховая сферы в Китае работают стабильно

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно, заявил в понедельник глава Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Ли Юньцзэ.
"В настоящее время финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно", - заявил он журналистам на полях завершившейся в понедельник в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Он добавил, что на данный момент "основы финансовой безопасности Китая чрезвычайно прочны, а основные показатели находятся в пределах здорового диапазона".
 
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