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В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей

В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей - 11.03.2024, ПРАЙМ

В Китае оценили стабильность банковской и страховой отраслей

Финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно, заявил в понедельник глава Государственного управления по... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T12:48+0300

2024-03-11T12:48+0300

2024-03-11T12:48+0300

китай

банковская система

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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно, заявил в понедельник глава Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Ли Юньцзэ. "В настоящее время финансовые риски в Китае в целом контролируемы, банковская и страховая отрасли работают стабильно", - заявил он журналистам на полях завершившейся в понедельник в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он добавил, что на данный момент "основы финансовой безопасности Китая чрезвычайно прочны, а основные показатели находятся в пределах здорового диапазона".

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китай, банковская система