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В МИД назвали западный контингент на Украине "дружественной оккупацией" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали западный контингент на Украине "дружественной оккупацией"
В МИД назвали западный контингент на Украине "дружественной оккупацией" - 11.03.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали западный контингент на Украине "дружественной оккупацией"
Западные военные будут заниматься "дружественной оккупацией" тылов Украины и контролировать ее чернозем и активы, уже принадлежащие западным компаниям, они не... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T13:36+0300
2024-03-11T13:36+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Западные военные будут заниматься "дружественной оккупацией" тылов Украины и контролировать ее чернозем и активы, уже принадлежащие западным компаниям, они не поедут на передовую, рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Они (возможные западные военные на Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Белоруссией. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных) переходов… По всем параметрам это называется "дружественная оккупация", - рассказал посол в эфире радио Sputnik.Кроме того, Мирошник напомнил, что "западники никогда ничего не делают просто так". Также, по его словам, целью потенциального ввода западных военных является то, чтобы "заодно украинцев, которые засиделись в тылу, надо просто вытолкнуть на передовую".По его мнению, необходимость делать подобные заявления возникла потому, что "все прекрасно понимают, что украинцы заканчиваются"."Даже украинские аналитики говорят, что если сейчас паче чаяния будет принят закон о мобилизации, получится неимоверными усилиями собрать полмиллиона боевиков, которых загнать в окопы, то Украины хватит на год, максимум, полтора. Самое время западникам начинать строиться, начинать выстраивать второй запасной эшелон", - полагает он.Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.В крымском парламенте в качестве комментария к этой ситуации заявили, что инициатива Франции является прямым актом агрессии, а французский президент Эммануэль Макрон совершает очень серьезную ошибку, которая приведет к краху его политической карьеры.
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россия, сво, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, УКРАИНА
13:36 11.03.2024
 
В МИД назвали западный контингент на Украине "дружественной оккупацией"

Посол МИД Мирошник назвал западный контингент на Украине "дружественной оккупацией"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Западные военные будут заниматься "дружественной оккупацией" тылов Украины и контролировать ее чернозем и активы, уже принадлежащие западным компаниям, они не поедут на передовую, рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Они (возможные западные военные на Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Белоруссией. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных) переходов… По всем параметрам это называется "дружественная оккупация", - рассказал посол в эфире радио Sputnik.
Кроме того, Мирошник напомнил, что "западники никогда ничего не делают просто так". Также, по его словам, целью потенциального ввода западных военных является то, чтобы "заодно украинцев, которые засиделись в тылу, надо просто вытолкнуть на передовую".
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По его мнению, необходимость делать подобные заявления возникла потому, что "все прекрасно понимают, что украинцы заканчиваются".
"Даже украинские аналитики говорят, что если сейчас паче чаяния будет принят закон о мобилизации, получится неимоверными усилиями собрать полмиллиона боевиков, которых загнать в окопы, то Украины хватит на год, максимум, полтора. Самое время западникам начинать строиться, начинать выстраивать второй запасной эшелон", - полагает он.
Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.
В крымском парламенте в качестве комментария к этой ситуации заявили, что инициатива Франции является прямым актом агрессии, а французский президент Эммануэль Макрон совершает очень серьезную ошибку, которая приведет к краху его политической карьеры.
 
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