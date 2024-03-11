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В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ

В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ - 11.03.2024, ПРАЙМ

В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ

В Госдуму внесли проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Инициаторами выступили депутаты партии ЛДПР, в том... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T13:48+0300

2024-03-11T13:48+0300

2024-03-11T13:51+0300

россия

егэ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Инициаторами выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе Владимир Сипягин и Ярослав Нилов.Соответствующий документ доступен в базе данных Государственной Думы."Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.Как прокомментировал глава фракции Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который "поставили для молодежи". По его словам, эксперимент оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.Слуцкий резюмировал, что России нужно как можно скорее уйти от ЕГЭ, выйти из Болонской системы и при этом сохранить возможности и социальные лифты для самореализации талантливой молодежи. Сделать это он предлагает посредством конкурсов, олимпиад и других мер поддержки.

https://1prime.ru/20240229/845743176.html

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россия, егэ