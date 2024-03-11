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В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ
В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ - 11.03.2024, ПРАЙМ
В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ
В Госдуму внесли проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Инициаторами выступили депутаты партии ЛДПР, в том... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T13:48+0300
2024-03-11T13:51+0300
россия
егэ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Инициаторами выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе Владимир Сипягин и Ярослав Нилов.Соответствующий документ доступен в базе данных Государственной Думы."Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.Как прокомментировал глава фракции Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который "поставили для молодежи". По его словам, эксперимент оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.Слуцкий резюмировал, что России нужно как можно скорее уйти от ЕГЭ, выйти из Болонской системы и при этом сохранить возможности и социальные лифты для самореализации талантливой молодежи. Сделать это он предлагает посредством конкурсов, олимпиад и других мер поддержки.
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россия, егэ
РОССИЯ, ЕГЭ
13:48 11.03.2024 (обновлено: 13:51 11.03.2024)
 
В России могут отменить обязательную сдачу ЕГЭ

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении возможности сдать обычный экзамен. Инициаторами выступили депутаты партии ЛДПР, в том числе Владимир Сипягин и Ярослав Нилов.
Соответствующий документ доступен в базе данных Государственной Думы.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
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Как прокомментировал глава фракции Леонид Слуцкий, ЕГЭ изначально был экспериментом, который "поставили для молодежи". По его словам, эксперимент оказался неудачным, поскольку такой экзамен игнорирует талант и индивидуальность, загоняя детей в единые рамки и шаблоны.
Слуцкий резюмировал, что России нужно как можно скорее уйти от ЕГЭ, выйти из Болонской системы и при этом сохранить возможности и социальные лифты для самореализации талантливой молодежи. Сделать это он предлагает посредством конкурсов, олимпиад и других мер поддержки.
 
РОССИЯЕГЭ
 
 
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