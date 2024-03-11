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Новая головная компания "Яндекса" стала публичной - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Новая головная компания "Яндекса" стала публичной
Новая головная компания "Яндекса" стала публичной - 11.03.2024, ПРАЙМ
Новая головная компания "Яндекса" стала публичной
Новая головная компания группы "Яндекс" - МКАО "Яндекс" - преобразована в МКПАО, международную компанию публичное акционерное общество, соответствующие... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T13:58+0300
2024-03-11T13:58+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Новая головная компания группы "Яндекс" - МКАО "Яндекс" - преобразована в МКПАО, международную компанию публичное акционерное общество, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Согласно выписке, преобразование произошло 7 марта. В январе в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России - ООО "Яндекс" - вместо нидерландской Yandex N.V. стало российское МКАО "Яндекс", зарегистрированное на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. В феврале стало известно, что акции МКАО "Яндекс" будут торговаться на Московской бирже. После выхода компании на Мосбиржу акционерами МКАО смогут стать розничные инвесторы. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
13:58 11.03.2024
 
Новая головная компания "Яндекса" стала публичной

Новая головная компания группы "Яндекс" стала публичной

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Новая головная компания группы "Яндекс" - МКАО "Яндекс" - преобразована в МКПАО, международную компанию публичное акционерное общество, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, преобразование произошло 7 марта.
В январе в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России - ООО "Яндекс" - вместо нидерландской Yandex N.V. стало российское МКАО "Яндекс", зарегистрированное на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса"
7 марта, 21:42
В феврале стало известно, что акции МКАО "Яндекс" будут торговаться на Московской бирже. После выхода компании на Мосбиржу акционерами МКАО смогут стать розничные инвесторы.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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