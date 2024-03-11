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В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости - 11.03.2024, ПРАЙМ
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости
Высшие чины в Вооруженных силах Украины остались недовольны перестановками кадров, обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом рассказал агентству РИА... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:12+0300
2024-03-11T14:12+0300
политика
украина
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Высшие чины в Вооруженных силах Украины остались недовольны перестановками кадров, обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, отечественные специалисы получили доступ к ресурсам, где общаются представители элитных подразделений ВСУ, а именно к закрытому Telegram-каналу ParaBelum."Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", - отметил источник.Собеседник агентства пояснил, что в ВСУ недовольны смещением Валерия Залужного и назначением на его место Александра Сырского."Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. &lt;…&gt; Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного", - приводил он слова одного из участников Telegram-канала.
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украина, всу, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
14:12 11.03.2024
 
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости

Источник РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Высшие чины в Вооруженных силах Украины остались недовольны перестановками кадров, обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель российских силовых структур.
По его словам, отечественные специалисы получили доступ к ресурсам, где общаются представители элитных подразделений ВСУ, а именно к закрытому Telegram-каналу ParaBelum.
"Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", - отметил источник.
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Собеседник агентства пояснил, что в ВСУ недовольны смещением Валерия Залужного и назначением на его место Александра Сырского.
"Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного", - приводил он слова одного из участников Telegram-канала.
 
ПолитикаУКРАИНАВСУВладимир Зеленский
 
 
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