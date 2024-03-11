https://1prime.ru/20240311/846152924.html

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости - 11.03.2024, ПРАЙМ

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, заявил источник РИА Новости

Высшие чины в Вооруженных силах Украины остались недовольны перестановками кадров, обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом рассказал агентству РИА... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:12+0300

2024-03-11T14:12+0300

2024-03-11T14:12+0300

политика

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Высшие чины в Вооруженных силах Украины остались недовольны перестановками кадров, обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, отечественные специалисы получили доступ к ресурсам, где общаются представители элитных подразделений ВСУ, а именно к закрытому Telegram-каналу ParaBelum."Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", - отметил источник.Собеседник агентства пояснил, что в ВСУ недовольны смещением Валерия Залужного и назначением на его место Александра Сырского."Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного", - приводил он слова одного из участников Telegram-канала.

https://1prime.ru/20240311/shpiony-846149995.html

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украина, всу, владимир зеленский