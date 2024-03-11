https://1prime.ru/20240311/846153535.html
В ФРГ подтвердили неизменность позиции по ракетам Taurus
В ФРГ подтвердили неизменность позиции по ракетам Taurus - 11.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ подтвердили неизменность позиции по ракетам Taurus
Позиция правительства Германии по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине осталась неизменной, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:24+0300
2024-03-11T14:24+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Позиция правительства Германии по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине осталась неизменной, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."По этому вопросу нет никаких изменений", — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина, комментируя инициативу Великобритании о передаче Лондону Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки своих ракет Storm Shadow Украине.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов помочь Берлину в устранении препятствий, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву, что было поддержано министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, заявившей, что это "могло бы быть вариантом". Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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taurus, германия, анналена бербок, бундесвер
TAURUS, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, Бундесвер
В ФРГ подтвердили неизменность позиции по ракетам Taurus
Кабмин ФРГ: позиция Германии по вопросу отправки Taurus Киеву не изменилась
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Позиция правительства Германии по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине осталась неизменной, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"По этому вопросу нет никаких изменений", — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина, комментируя инициативу Великобритании о передаче Лондону Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки своих ракет Storm Shadow Украине.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung
заявил, что Лондон готов помочь Берлину в устранении препятствий, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву, что было поддержано министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, заявившей, что это "могло бы быть вариантом".
Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".