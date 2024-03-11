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Новак назвал причину нового витка роста цен на газ в Европе

Новак назвал причину нового витка роста цен на газ в Европе - 11.03.2024, ПРАЙМ

Новак назвал причину нового витка роста цен на газ в Европе

Восстановление спроса на газ в Европе и рост конкуренции за него на азиатском рынке способны вызвать новый виток роста европейских котировок, заявил... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:28+0300

2024-03-11T14:28+0300

2024-03-11T14:28+0300

европа

мировые цены на газ

газ

александр новак

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Восстановление спроса на газ в Европе и рост конкуренции за него на азиатском рынке способны вызвать новый виток роста европейских котировок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены, в том числе на газ, остаются чрезвычайно чувствительными к внешним факторам, таким как конкуренция за энергоресурсы со стороны быстрорастущих азиатских экономик. Реализация любого из внешних рисков способна привести к существенному росту цен на энергоресурсы в Европе", — сказал Новак в интервью журналу "Эксперт". "Более того, страны ЕС находятся в ситуации, при которой восстановление спроса на газ на фоне относительно низких цен может повлечь за собой новый виток роста цен. Таким образом, говорить о том, что Европа эффективно заместила поставки из России, некорректно", — добавил вице-премьер. По его словам, страны Евросоюза постепенно сокращают импорт энергоресурсов из России: доля РФ в импорте газа ЕС сократилась с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году, нефти — с 27% до 4%, нефтепродуктов — с 50% до 9% соответственно. А на фоне резкого сокращения трубопроводных поставок газа Европой закупки СПГ из РФ достигли в 2023 году более чем 15 миллионов тонн, что на 38% выше уровня 2021 года. Как пояснил вице-премьер, значимый фактором отказа от газа из России в Европе - сокращение потребления и деиндустриализация. К деиндустриализации приводит политика сокращения спроса на газ, в частности. Потребление газа в ЕС в прошедшем году сократилось на 7% по сравнению с 2022 годом и примерно на 20% по сравнению с 2021 годом, до 330 миллиардов кубометров. Ставка на СПГ в России сделана давно, отметил Новак, с 2012 года реализуется стратегия развития производства и экспорта сжиженного газа. "Эта сфера обладает большим потенциалом для наращивания экспортных поставок", — считает он.

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европа, мировые цены на газ, газ, александр новак