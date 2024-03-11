https://1prime.ru/20240311/846155158.html

Россия ратифицировала переход на платежи в рублях по госкредитам Кубе

Россия ратифицировала переход на платежи в рублях по госкредитам Кубе - 11.03.2024, ПРАЙМ

Россия ратифицировала переход на платежи в рублях по госкредитам Кубе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов, предусматривающих отсрочку до 2028-2040 годов платежей в погашение задолженности Кубы... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:40+0300

2024-03-11T14:40+0300

2024-03-11T14:40+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов, предусматривающих отсрочку до 2028-2040 годов платежей в погашение задолженности Кубы перед РФ по четырем государственным кредитам и переход на обслуживание этого долга в рублях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет о протоколах, вносящих изменения в соглашение от 30 января 2009 года о предоставлении правительству Кубы государственного кредита, а также в три соглашения (от 20 марта и 13 декабря 2017 года и от 19 июля 2019 года) о предоставлении государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу.Эти протоколы были подписаны в Москве 27 апреля 2023 года. Поскольку они предусматривают изменение графика платежей по кубинской задолженности перед Россией, то в соответствии с Бюджетным кодексом РФ подлежат ратификации.В 2022 году кубинское правительство обратилось к российскому с просьбой о частичном списании и реструктуризации задолженности по ранее предоставленным госкредитам. Общая сумма кубинской задолженности по четырем соглашениям, в отношении которой будет осуществлена реструктуризация, составляет 277,2 миллиона долларов США, сообщил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Он отмечал, что по результатам переговоров было согласовано осуществление платежей по погашению задолженности в рублях, также был согласован перенос графиковых платежей с 2023-2027 годов на период 2028-2040 годов, а также установлен порядок начисления процентов на отсроченные суммы.Ранее Россия уже проводила реструктуризацию этих кредитов Кубе. Тогда платежи по обслуживанию и погашению задолженности были перенесены с 2020-2021 годов на период с 2022 по 2027 год.

https://1prime.ru/20240311/846147581.html

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