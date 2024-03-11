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Путин денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве

Путин денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путин денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:45+0300

2024-03-11T14:45+0300

2024-03-11T15:20+0300

указ

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денонсация соглашения о рыболовстве

россия

великобритания

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Так как Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, сказано в пояснительной записке. Как отмечал замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, это соглашение было односторонним и давало полномочия и права только британской стороне, не предоставляя советским и российским рыбакам подобных полномочий. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее отметил, что запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.Как комментировал разрыв соглашения председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива Путина позволила России вернуть рыбу, которую 68 лет ели англичане.Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.

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