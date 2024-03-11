https://1prime.ru/20240311/846155870.html

В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море

В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море - 11.03.2024, ПРАЙМ

В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в настоящий момент "в условиях строгой секретности" посещает фрегат "Идра" ВМС Греции, который находится в... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:49+0300

2024-03-11T14:49+0300

2024-03-11T14:49+0300

греция

красное море

https://cdnn.1prime.ru/img/81750/25/817502565_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_253b8f7cffa8ca5bb2e7dfe8b2b6791b.jpg

АФИНЫ, 11 мар – ПРАЙМ. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в настоящий момент "в условиях строгой секретности" посещает фрегат "Идра" ВМС Греции, который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), сообщило греческое общественное телевидение ERT.Дендиаса сопровождают глава генерального штаба национальной обороны Димитриос Хупис и начальник главного штаба ВМС Димитриос Элефтериос Катарас, сообщил телеканал."Визит проходит в условиях строгой секретности", - отмечает телевидение.Помимо Греции, для участия в европейской миссии Италия направила эсминец, Германия и Франции – фрегаты. Оперативное управление операцией осуществляется в греческом городе Лариса.Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.

https://1prime.ru/20240302/845824392.html

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

греция, красное море