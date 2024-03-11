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В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море
В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в настоящий момент "в условиях строгой секретности" посещает фрегат "Идра" ВМС Греции, который находится в... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:49+0300
2024-03-11T14:49+0300
2024-03-11T14:49+0300
греция
красное море
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АФИНЫ, 11 мар – ПРАЙМ. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в настоящий момент "в условиях строгой секретности" посещает фрегат "Идра" ВМС Греции, который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), сообщило греческое общественное телевидение ERT.Дендиаса сопровождают глава генерального штаба национальной обороны Димитриос Хупис и начальник главного штаба ВМС Димитриос Элефтериос Катарас, сообщил телеканал."Визит проходит в условиях строгой секретности", - отмечает телевидение.Помимо Греции, для участия в европейской миссии Италия направила эсминец, Германия и Франции – фрегаты. Оперативное управление операцией осуществляется в греческом городе Лариса.Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.
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греция, красное море
В Греции рассказали о "секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море
Греческое ТВ сообщило о "строго секретном" визите главы МО на фрегат в Красном море
АФИНЫ, 11 мар – ПРАЙМ.
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в настоящий момент "в условиях строгой секретности" посещает фрегат "Идра" ВМС Греции, который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), сообщило греческое общественное телевидение ERT
.
Дендиаса сопровождают глава генерального штаба национальной обороны Димитриос Хупис и начальник главного штаба ВМС Димитриос Элефтериос Катарас, сообщил телеканал.
"Визит проходит в условиях строгой секретности", - отмечает телевидение.
Помимо Греции, для участия в европейской миссии Италия направила эсминец, Германия и Франции – фрегаты. Оперативное управление операцией осуществляется в греческом городе Лариса.
Эксперт оценил угрозу поставкам газа в Красном море
Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.
Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.