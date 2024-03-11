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Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на информресурсах иноагентов. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:57+0300

2024-03-11T14:57+0300

2024-03-11T14:57+0300

россия

иноагенты

закон

запрет рекламы

закон о рекламе

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на информресурсах иноагентов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Кроме того, вносятся изменения, которыми запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.Ответственность за нарушение установленных требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Согласно КоАП РФ и УК РФ, за не соблюдение требований закона "О рекламе" и ограничений законодательства об иноагентах, предусмотрен административный штраф для физлиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За двукратное нарушение установленных требований предусмотрено уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы.Ранее отмечалось, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет попадать по действие новых правок к закону.Закон вступит через 10 дней после публикования.

https://1prime.ru/20240306/sovfed-845997769.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иноагенты, закон, запрет рекламы, закон о рекламе, владимир путин