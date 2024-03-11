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Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на информресурсах иноагентов. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:57+0300
2024-03-11T14:57+0300
россия
иноагенты
закон
запрет рекламы
закон о рекламе
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на информресурсах иноагентов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Кроме того, вносятся изменения, которыми запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.Ответственность за нарушение установленных требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Согласно КоАП РФ и УК РФ, за не соблюдение требований закона "О рекламе" и ограничений законодательства об иноагентах, предусмотрен административный штраф для физлиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За двукратное нарушение установленных требований предусмотрено уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы.Ранее отмечалось, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет попадать по действие новых правок к закону.Закон вступит через 10 дней после публикования.
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россия, иноагенты, закон, запрет рекламы, закон о рекламе, владимир путин
РОССИЯ, иноагенты, закон, запрет рекламы, закон о рекламе, Владимир Путин
14:57 11.03.2024
 
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на информресурсах иноагентов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В федеральный закон "О рекламе" вносятся изменения, согласно которым не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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Кроме того, вносятся изменения, которыми запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.
Ответственность за нарушение установленных требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Согласно КоАП РФ и УК РФ, за не соблюдение требований закона "О рекламе" и ограничений законодательства об иноагентах, предусмотрен административный штраф для физлиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За двукратное нарушение установленных требований предусмотрено уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы.
Ранее отмечалось, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет попадать по действие новых правок к закону.
Закон вступит через 10 дней после публикования.
 
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