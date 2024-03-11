https://1prime.ru/20240311/846158310.html

Путин повысил пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками

Путин повысил пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путин повысил пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками

Прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей, получат повысят выплаты к пенсии... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:06+0300

2024-03-11T15:06+0300

2024-03-11T15:21+0300

владимир путин

пенсии

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей, получат повысят выплаты к пенсии. Соответствующий закон 11 марта подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что речь идет о фиксированных выплатах к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Кроме того, иждивенцами должны быть несовершеннолетние дети, либо завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, а также обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом документ уточняет, что иждивение детей умершего не требует доказательств.Закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Иждивенец — физическое лицо, нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Иждивенцами не являются временно безработные трудоспособные люди.Среди иждивенцев можно выделять два типа — иждивенцев государства (кооперативных и общественных организаций) и иждивенцев отдельных лиц. К первому типу относятся стипендиаты, воспитанники детских домов. А ко второму дети, живущие на попечении родителей, или в более общем случае люди, живущие на средства других граждан.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, пенсии, закон