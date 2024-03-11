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Россиянам предрекли рост реальных зарплат в 2024 году - 11.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россиянам предрекли рост реальных зарплат в 2024 году
Россиянам предрекли рост реальных зарплат в 2024 году - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам предрекли рост реальных зарплат в 2024 году
Рост реальных доходов граждан России в 2024 году продолжится и может на 5-7% превысить инфляцию, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз экономиста,... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:13+0300
2024-03-11T15:17+0300
россия
экономика
зарплата
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рост реальных доходов граждан России в 2024 году продолжится и может на 5-7% превысить инфляцию, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободу."Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Кроме того, сейчас на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях", — пояснил аналитик.Среди причин подобной тенденции Лобода отмечает кадровый голод в России. По его словам, такая ситуация стала следствием дисбаланса в системе высшего образования, когда в ВУЗах готовили в основном юристов и экономистов, а инженерные специальности, за исключением программистов и веб-дизайнеров, были не востребованными. Более того, страдала система профессионально-технического образования.В этой связи аналитик подчеркнул, что причиной кадрового дефицита стала не только российская спецоперация на Украине.Лобода резюмировал, что, в случае замедления инфляции Банком России до целевых 4-4,5% в год в 2024 году и росте зарплат, платежеспособность россиян улучшится. Это значит, что, по прогнозам эксперта, в текущем году следует ожидать роста потребления.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за последние шесть лет.
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россия, зарплата
РОССИЯ, Экономика, зарплата
15:13 11.03.2024 (обновлено: 15:17 11.03.2024)
 
Россиянам предрекли рост реальных зарплат в 2024 году

Лобода: рост реальных доходов россиян в 2024 году на 5% превысит инфляцию

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рост реальных доходов граждан России в 2024 году продолжится и может на 5-7% превысить инфляцию, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободу.
"Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Кроме того, сейчас на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях", — пояснил аналитик.
Среди причин подобной тенденции Лобода отмечает кадровый голод в России. По его словам, такая ситуация стала следствием дисбаланса в системе высшего образования, когда в ВУЗах готовили в основном юристов и экономистов, а инженерные специальности, за исключением программистов и веб-дизайнеров, были не востребованными. Более того, страдала система профессионально-технического образования.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
11:10
В этой связи аналитик подчеркнул, что причиной кадрового дефицита стала не только российская спецоперация на Украине.
Лобода резюмировал, что, в случае замедления инфляции Банком России до целевых 4-4,5% в год в 2024 году и росте зарплат, платежеспособность россиян улучшится. Это значит, что, по прогнозам эксперта, в текущем году следует ожидать роста потребления.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за последние шесть лет.
 
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