https://1prime.ru/20240311/846159582.html

Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет

Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет - 11.03.2024, ПРАЙМ

Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет

Английских судов в акватории Баренцева моря на текущий момент нет, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:27+0300

2024-03-11T15:27+0300

2024-03-11T15:28+0300

владимир путин

рыболовство

денонсация соглашения о рыболовстве

великобритания

рыболовецкие суда

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Английских судов в акватории Баренцева моря на текущий момент нет, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Так как Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.

https://1prime.ru/20240311/846155522.html

великобритания

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владимир путин, рыболовство, денонсация соглашения о рыболовстве, великобритания, рыболовецкие суда