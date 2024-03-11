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Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет
Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет - 11.03.2024, ПРАЙМ
Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет
Английских судов в акватории Баренцева моря на текущий момент нет, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:27+0300
2024-03-11T15:28+0300
владимир путин
рыболовство
денонсация соглашения о рыболовстве
великобритания
рыболовецкие суда
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Английских судов в акватории Баренцева моря на текущий момент нет, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Так как Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20240311/846155522.html
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владимир путин, рыболовство, денонсация соглашения о рыболовстве, великобритания, рыболовецкие суда
Владимир Путин, рыболовство, денонсация соглашения о рыболовстве, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, рыболовецкие суда
15:27 11.03.2024 (обновлено: 15:28 11.03.2024)
 
Судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет

Marinetraffic: судов под флагом Великобритании в Баренцевом море нет

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Английских судов в акватории Баренцева моря на текущий момент нет, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Так как Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.
Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.
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Владимир Путинрыболовстводенонсация соглашения о рыболовствеВЕЛИКОБРИТАНИЯрыболовецкие суда
 
 
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