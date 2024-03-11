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Названа доля перевозок из Китая в Европу по российским железным дорогам

Названа доля перевозок из Китая в Европу по российским железным дорогам - 11.03.2024, ПРАЙМ

Названа доля перевозок из Китая в Европу по российским железным дорогам

Перевозки из Китая в Европу по российским железным дорогам составляют около 10% от всего грузопотока в этом направлении, спрос на такие перевозки небольшой,... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:39+0300

2024-03-11T15:39+0300

2024-03-11T15:39+0300

китай

россия

транспорт

красное море

железная дорога

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МОСКВА 11 мар - ПРАЙМ. Перевозки из Китая в Европу по российским железным дорогам составляют около 10% от всего грузопотока в этом направлении, спрос на такие перевозки небольшой, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.В конце прошлой недели газета Financial Times со ссылкой на европейские логистические компании и железнодорожных операторов написала, что спрос на перевозку товаров из Азии в ЕС по железной дороге через РФ резко возрос с начала кризиса в Красном море."Наши китайские партнеры оценивают спрос на грузоперевозки из КНР в Европу по российским железным дорогам как небольшой. Только около 10% всего грузопотока поступает в ЕС таким образом. Рост на подобное перемещение товаров через РФ есть, но он совсем незначительный, оценить точное значение в КНР затрудняются", – отметили в Asia Import Group.При этом в компании отметили, что появился спрос на поставки грузов из Индии в Россию сначала морем, а потом по железной дороге."Однако это не всегда удобно. Это может занять больше времени, чем перемещение через Красное море. В ряде случаев только доставка до порта Владивосток может занять 40-50 дней, а потом еще предполагается железнодорожная перевозка до нужного региона. При этом по Красному морю из Индии до Новороссийска путь составляет примерно 25 дней. Но некоторые компании, чтобы избежать рисков, стали отдавать предпочтение поставке грузов по морю, а затем на поездах", – заключили в компании.

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китай

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китай, россия, транспорт, красное море, железная дорога