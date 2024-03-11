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В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ

В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ - 11.03.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ

Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:43+0300

2024-03-11T15:43+0300

2024-03-11T16:13+0300

агропродукция

запрет на импорт

запрет на ввоз

европа

сельхозпродукция

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БРЮССЕЛЬ,11 мар — ПРАЙМ. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости. "Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — сказал представитель ЕК Олоф Жилл. Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. В польском сейме заявили, что импорт агропродукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителями и бюджетам этих стран".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.

https://1prime.ru/20240309/846113300.html

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агропродукция, запрет на импорт, запрет на ввоз, европа, сельхозпродукция