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В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ
Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:43+0300
2024-03-11T16:13+0300
агропродукция
запрет на импорт
запрет на ввоз
европа
сельхозпродукция
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БРЮССЕЛЬ,11 мар — ПРАЙМ. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости. "Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — сказал представитель ЕК Олоф Жилл. Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. В польском сейме заявили, что импорт агропродукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителями и бюджетам этих стран".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
https://1prime.ru/20240309/846113300.html
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агропродукция, запрет на импорт, запрет на ввоз, европа, сельхозпродукция
агропродукция, запрет на импорт, запрет на ввоз, ЕВРОПА, сельхозпродукция
15:43 11.03.2024 (обновлено: 16:13 11.03.2024)
 
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ

ЕС: ЕК отслеживает ситуацию с импортом агропродукции РФ и РБ и его влияние на рынки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ,11 мар ПРАЙМ. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости.
"Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — сказал представитель ЕК Олоф Жилл.
Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. В польском сейме заявили, что импорт агропродукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителями и бюджетам этих стран".
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией
9 марта, 16:23
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
 
агропродукциязапрет на импортзапрет на ввозЕВРОПАсельхозпродукция
 
 
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