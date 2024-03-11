https://1prime.ru/20240311/846162218.html
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ
Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:43+0300
2024-03-11T15:43+0300
2024-03-11T16:13+0300
агропродукция
запрет на импорт
запрет на ввоз
европа
сельхозпродукция
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ,11 мар — ПРАЙМ. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости. "Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — сказал представитель ЕК Олоф Жилл. Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. В польском сейме заявили, что импорт агропродукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителями и бюджетам этих стран".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
https://1prime.ru/20240309/846113300.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агропродукция, запрет на импорт, запрет на ввоз, европа, сельхозпродукция
агропродукция, запрет на импорт, запрет на ввоз, ЕВРОПА, сельхозпродукция
В Евросоюзе рассказали о мониторинге ситуации с импортом агропродукции РФ
ЕС: ЕК отслеживает ситуацию с импортом агропродукции РФ и РБ и его влияние на рынки
БРЮССЕЛЬ,11 мар — ПРАЙМ. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости.
"Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — сказал представитель ЕК Олоф Жилл.
Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. В польском сейме заявили, что импорт агропродукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителями и бюджетам этих стран".
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.