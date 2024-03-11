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Стало известно, когда Британия начнет отправку Киеву списанной техники - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, когда Британия начнет отправку Киеву списанной техники
Стало известно, когда Британия начнет отправку Киеву списанной техники - 11.03.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда Британия начнет отправку Киеву списанной техники
Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, предназначенные изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые,... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:52+0300
2024-03-11T15:52+0300
великобритания
лондон
отправка
техника
подержанная техника
киев
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, предназначенные изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, сообщил в понедельник телеканал GB News. "Схема, финансируемая мэром Лондона Садиком Ханом, вступит в силу 15 марта после получения в январе разрешения на отправку на Украину несоответствующих (экологическим целям – ред.) машин", - говорится в сообщении телеканала. Согласно задуманной схеме, жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили должны будут быть утилизированы, однако теперь они смогут быть пожертвованы Киеву, передаёт GB News. Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщает телеканал. Отмечается, что скорая служба Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы. Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы. Харпер в ответ заявил, что власти Великобритании не видят никаких юридический препятствий для передачи Украине машин, предназначенных для утилизации. После этого сообщалось, что мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.
https://1prime.ru/20240301/845787903.html
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великобритания, лондон, отправка, техника, подержанная техника, киев
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, отправка, техника, подержанная техника, Киев
15:52 11.03.2024
 
Стало известно, когда Британия начнет отправку Киеву списанной техники

GB News: Британия с 15 марта начнет отправку Киеву списанной техники

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, предназначенные изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, сообщил в понедельник телеканал GB News.
"Схема, финансируемая мэром Лондона Садиком Ханом, вступит в силу 15 марта после получения в январе разрешения на отправку на Украину несоответствующих (экологическим целям – ред.) машин", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно задуманной схеме, жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили должны будут быть утилизированы, однако теперь они смогут быть пожертвованы Киеву, передаёт GB News.
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Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщает телеканал.
Отмечается, что скорая служба Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы.
Харпер в ответ заявил, что власти Великобритании не видят никаких юридический препятствий для передачи Украине машин, предназначенных для утилизации. После этого сообщалось, что мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНотправкатехникаподержанная техникаКиев
 
 
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