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"Я не хочу": тенденция отхода от доллара возмутила Трампа
"Я не хочу": тенденция отхода от доллара возмутила Трампа - 11.03.2024, ПРАЙМ
"Я не хочу": тенденция отхода от доллара возмутила Трампа
Биткоин превратился в "сумасшедшую" новую валюты, но все должны придерживаться доллара, отход от американской валюты станет сильным ударом по США. Об этом... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:07+0300
2024-03-11T16:07+0300
2024-03-11T16:39+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Биткоин превратился в "сумасшедшую" новую валюты, но все должны придерживаться доллара, отход от американской валюты станет сильным ударом по США. Об этом заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC.Политик отметил, что люди все чаще призывают позволить им пользоваться биткоинами, назвав крипту "сумасшедшей новой валютой". Он также добавил, что является традиционалистом, поэтому не желает ухода от доллара."Я ненавижу, когда страны отходят от доллара. Я бы никогда не позволил странам отходить от доллара. Потому что, если мы потеряем этот стандарт, это будет удар по нашей стране, прямо как проигрыш в войне. И мы не можем этого допустить", - сказал Трамп.Он добавил, что к борьбе за отход от американской валюты присоединились многие государства.Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные.
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сша, дональд трамп, биткоин, дедолларизация
Экономика, США, Дональд Трамп, Биткоин, дедолларизация
"Я не хочу": тенденция отхода от доллара возмутила Трампа
Трамп заявил, что отказ от доллара в мире будет проигрышем и ударом по США
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Биткоин превратился в "сумасшедшую" новую валюты, но все должны придерживаться доллара, отход от американской валюты станет сильным ударом по США. Об этом заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC
.
Политик отметил, что люди все чаще призывают позволить им пользоваться биткоинами, назвав крипту "сумасшедшей новой валютой". Он также добавил, что является традиционалистом, поэтому не желает ухода от доллара.
"Я ненавижу, когда страны отходят от доллара. Я бы никогда не позволил странам отходить от доллара. Потому что, если мы потеряем этот стандарт, это будет удар по нашей стране, прямо как проигрыш в войне. И мы не можем этого допустить", - сказал Трамп.
Трамп назвал Орбана великим лидером
Он добавил, что к борьбе за отход от американской валюты присоединились многие государства.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные.