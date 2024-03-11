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Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию
Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию - 11.03.2024, ПРАЙМ
Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:12+0300
2024-03-11T16:12+0300
кабмин
михаил мишустин
социальная газификация
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей. "Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации. В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов. "С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина. -0-
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михаил мишустин, социальная газификация, россия
Кабмин, Михаил Мишустин, социальная газификация, РОССИЯ
16:12 11.03.2024
 
Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию

Мишустин: на программу соцгазификации дополнительно направлен миллиард рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей.
"Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Мишустин отметил влияние работы ФАС на снижение нагрузки на бизнес
9 марта, 11:26
В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов.
"С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина. -0-
 
КабминМихаил Мишустинсоциальная газификацияРОССИЯ
 
 
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