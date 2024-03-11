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Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию

Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию - 11.03.2024, ПРАЙМ

Правительство направило дополнительный миллиард рублей на соцгазификацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T16:12+0300

2024-03-11T16:12+0300

2024-03-11T16:12+0300

кабмин

михаил мишустин

социальная газификация

россия

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу социальной газификации в РФ дополнительно направлен один миллиард рублей. "Теперь дополнительно направим на эти цели один миллиард рублей, эти средства получат субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, соответствующее распоряжение подписано", - заявил Мишустин на совещании, комментируя дополнительное финансирование программы социальной газификации. В кабмине уточнили, что средства получат 57 регионов. "С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте кабмина. -0-

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михаил мишустин, социальная газификация, россия