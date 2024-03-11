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Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams - 11.03.2024, ПРАЙМ
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Спонсоры, которые предоставят средства на выплаты вознаграждений участникам СВО за уничтожение танков Abrams на украине, найдутся, выразил надежду российский... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:26+0300
2024-03-11T16:26+0300
2024-03-11T16:26+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Спонсоры, которые предоставят средства на выплаты вознаграждений участникам СВО за уничтожение танков Abrams на украине, найдутся, выразил надежду российский актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.Охлобыстин, комментируя сообщения, заявил агентству РИА Новости, что относительно других Abrams пока ясности нет. При этом актер выразил надежду, что среди отечественных бизнесменов найдутся спонсоры, которые обеспечат вознаграждения за уничтожение американских танков. По словам Охлобыстина, такие "призовые" значительно повышают мотивацию на фронте. При этом он решительно отверг введение вознаграждений за устранение наемников, или даже за головы экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*. "Призы" допустимо назначать только за уничтожение техники. Мы не варвары чтобы платить за убийство человека, кем бы он ни был. Одно дело - честная схватка в открытом бою, где обе стороны рискуют жизнью, и совсем другое – "сафари" по корысти", - подчеркунул он.* Внесен в список террористов и экстремистов
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танки abrams, выплаты, сво, спонсор
Вооружения, танки Abrams, выплаты, СВО, спонсор
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Охлобыстин надеется, что появятся спонсоры для выплат за новые уничтоженные танки Abrams
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Спонсоры, которые предоставят средства на выплаты вознаграждений участникам СВО за уничтожение танков Abrams на украине, найдутся, выразил надежду российский актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.
Охлобыстин, комментируя сообщения, заявил агентству РИА Новости, что относительно других Abrams пока ясности нет. При этом актер выразил надежду, что среди отечественных бизнесменов найдутся спонсоры, которые обеспечат вознаграждения за уничтожение американских танков.
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По словам Охлобыстина, такие "призовые" значительно повышают мотивацию на фронте. При этом он решительно отверг введение вознаграждений за устранение наемников, или даже за головы экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*.
"Призы" допустимо назначать только за уничтожение техники. Мы не варвары чтобы платить за убийство человека, кем бы он ни был. Одно дело - честная схватка в открытом бою, где обе стороны рискуют жизнью, и совсем другое – "сафари" по корысти", - подчеркунул он.
* Внесен в список террористов и экстремистов