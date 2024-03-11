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Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции - 11.03.2024, ПРАЙМ
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
Вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев заключен под стражу по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:32+0300
2024-03-11T16:32+0300
2024-03-11T16:32+0300
арест
суд
санкт-петербург
коррупция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - ПРАЙМ. Вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев заключен под стражу по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Андрееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая", - сообщили в объединенной пресс-службе. Акционерный банк "Россия" также подтвердил задержание Андреева. "Банк "Россия" подтверждает задержание сотрудника И. Н. Андреева. Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - сказано в сообщении на официальном сайте банка. Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей. От кого и за какие услуги полагались эти деньги, неясно.
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арест, суд, санкт-петербург, коррупция
арест, суд, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, коррупция
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
Вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев арестован по делу о коррупции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - ПРАЙМ. Вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев заключен под стражу по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Андрееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Акционерный банк "Россия" также подтвердил задержание Андреева. "Банк "Россия" подтверждает задержание сотрудника И. Н. Андреева. Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - сказано в сообщении на официальном сайте банка.
Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей. От кого и за какие услуги полагались эти деньги, неясно.