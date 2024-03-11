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Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб

Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб - 11.03.2024, ПРАЙМ

Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб

Вооруженные силы России все чаще применяют "умные" планирующие бомбы, они ничего не оставляют от позиц3ий ВСУ, пишет американское издание The Washington Post. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T16:55+0300

2024-03-11T16:55+0300

2024-03-11T16:55+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все чаще применяют "умные" планирующие бомбы, они ничего не оставляют от позиц3ий ВСУ, пишет американское издание The Washington Post."Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российскому наступлению на востоке Украины, о чем свидетельствует недавнее завоевание русскими города Авдеевка", - говорится в материалах. Отмечается, что планирующие бомбы - советская разработка, которая несет до полутонны взрывчатки, оснащена крыльями и системами наведения, а также способна действовать вдали от зенитных систем ВСУ.Издание также приводит слова украинских чиновников, которые подчеркивают, что конструкция бомб не дает возможности их сбить. Москва нашла ээфективное решение с превосходством ВС РФ в воздухе, указывает WP.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, сша, авиация, всу