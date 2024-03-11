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Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб
Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб - 11.03.2024, ПРАЙМ
Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб
Вооруженные силы России все чаще применяют "умные" планирующие бомбы, они ничего не оставляют от позиц3ий ВСУ, пишет американское издание The Washington Post. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:55+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все чаще применяют "умные" планирующие бомбы, они ничего не оставляют от позиц3ий ВСУ, пишет американское издание The Washington Post."Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российскому наступлению на востоке Украины, о чем свидетельствует недавнее завоевание русскими города Авдеевка", - говорится в материалах. Отмечается, что планирующие бомбы - советская разработка, которая несет до полутонны взрывчатки, оснащена крыльями и системами наведения, а также способна действовать вдали от зенитных систем ВСУ.Издание также приводит слова украинских чиновников, которые подчеркивают, что конструкция бомб не дает возможности их сбить. Москва нашла ээфективное решение с превосходством ВС РФ в воздухе, указывает WP.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, сша, авиация, всу
Вооружения, РОССИЯ, США, авиация, ВСУ
Сносят укрепления ВСУ. В США заявили об эффективности российских авиабомб
WP: российские авиабомбы эффективно уничтожают укрепленные позиции ВСУ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России все чаще применяют "умные" планирующие бомбы, они ничего не оставляют от позиц3ий ВСУ, пишет американское издание The Washington Post
.
"Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российскому наступлению на востоке Украины, о чем свидетельствует недавнее завоевание русскими города Авдеевка", - говорится в материалах.
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Отмечается, что планирующие бомбы - советская разработка, которая несет до полутонны взрывчатки, оснащена крыльями и системами наведения, а также способна действовать вдали от зенитных систем ВСУ.
Издание также приводит слова украинских чиновников, которые подчеркивают, что конструкция бомб не дает возможности их сбить. Москва нашла ээфективное решение с превосходством ВС РФ в воздухе, указывает WP.