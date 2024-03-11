Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846167907.html
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:03+0300
2024-03-11T17:10+0300
россия
сво
выплаты
владимир путин
указ президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/28/842822803_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_269a7a849a6ca740d5ba2663c016bee6.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур на СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, выплата распространяется на гражданский персонал вооруженных сил РФ, ряда служащих федеральных госорганов, ОВД, ФСИН, ФССП, органов фельдъегерской связи и органов ФТС.Также в соответствии с указом, предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей в случае ранения.Данная выплата в равных долях, в частности, положена супругу/супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением данного указа.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://1prime.ru/20240311/846147705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/28/842822803_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_a637de2d59da4f47aab222bf34c02875.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, выплаты, владимир путин, указ президента рф
РОССИЯ, СВО, ВЫПЛАТЫ, Владимир Путин, Указ президента РФ
17:03 11.03.2024 (обновлено: 17:10 11.03.2024)
 
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО

Путин подписал указ о выплате 5 млн руб в случае гибели гражданского персонала ВС РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур на СВО.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, выплата распространяется на гражданский персонал вооруженных сил РФ, ряда служащих федеральных госорганов, ОВД, ФСИН, ФССП, органов фельдъегерской связи и органов ФТС.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
На "Госуслугах" создадут раздел о мерах поддержки участников СВО
11:42
Также в соответствии с указом, предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей в случае ранения.
Данная выплата в равных долях, в частности, положена супругу/супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам.
Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением данного указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
РОССИЯСВОВЫПЛАТЫВладимир ПутинУказ президента РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала