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Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:03+0300
2024-03-11T17:03+0300
2024-03-11T17:10+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур на СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, выплата распространяется на гражданский персонал вооруженных сил РФ, ряда служащих федеральных госорганов, ОВД, ФСИН, ФССП, органов фельдъегерской связи и органов ФТС.Также в соответствии с указом, предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей в случае ранения.Данная выплата в равных долях, в частности, положена супругу/супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением данного указа.Указ вступает в силу со дня его подписания.
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россия, сво, выплаты, владимир путин, указ президента рф
РОССИЯ, СВО, ВЫПЛАТЫ, Владимир Путин, Указ президента РФ
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели на СВО
Путин подписал указ о выплате 5 млн руб в случае гибели гражданского персонала ВС РФ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур на СВО.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, выплата распространяется на гражданский персонал вооруженных сил РФ, ряда служащих федеральных госорганов, ОВД, ФСИН, ФССП, органов фельдъегерской связи и органов ФТС.
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Также в соответствии с указом, предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей в случае ранения.
Данная выплата в равных долях, в частности, положена супругу/супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам.
Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением данного указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.