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Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной - 11.03.2024, ПРАЙМ
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине, которую предложил Киев, ничтожна. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Ульянов. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:08+0300
2024-03-11T17:08+0300
2024-03-11T17:08+0300
энергетика
ядерная угроза
украина
россия
магатэ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине, которую предложил Киев, ничтожна. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Ульянов.Ранее украинская сторона представила соответствующий документ Совету МАГАТЭ. Резулюцию одобрили 20 стран из 34-х."Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал Ульянов.Он добавил, что 14 стран из 34 голосовавших, в том числе Россия и Китай, выступили против этого документа, подчеркнув, что "тенденция явно идет в пользу" Москвы.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что МАГАТЭ "под давлением США и их союзников" приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". По ее словам, документ содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес Москвы.
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ядерная угроза, украина, россия, магатэ
Энергетика, ядерная угроза, УКРАИНА, РОССИЯ, МАГАТЭ
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Ульянов: резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине ничтожна
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине, которую предложил Киев, ничтожна. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Ульянов.
Ранее украинская сторона представила соответствующий документ Совету МАГАТЭ. Резулюцию одобрили 20 стран из 34-х.
"Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал Ульянов.
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Он добавил, что 14 стран из 34 голосовавших, в том числе Россия и Китай, выступили против этого документа, подчеркнув, что "тенденция явно идет в пользу" Москвы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что МАГАТЭ "под давлением США и их союзников" приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". По ее словам, документ содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес Москвы.