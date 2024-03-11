https://1prime.ru/20240311/846168035.html

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной - 11.03.2024, ПРАЙМ

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной

Резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине, которую предложил Киев, ничтожна. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Ульянов. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:08+0300

2024-03-11T17:08+0300

2024-03-11T17:08+0300

энергетика

ядерная угроза

украина

россия

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/78/838947886_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4787dc1f83041d6efc18020cd2cb9c.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине, которую предложил Киев, ничтожна. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Ульянов.Ранее украинская сторона представила соответствующий документ Совету МАГАТЭ. Резулюцию одобрили 20 стран из 34-х."Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал Ульянов.Он добавил, что 14 стран из 34 голосовавших, в том числе Россия и Китай, выступили против этого документа, подчеркнув, что "тенденция явно идет в пользу" Москвы.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что МАГАТЭ "под давлением США и их союзников" приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". По ее словам, документ содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес Москвы.

https://1prime.ru/20240306/846026341.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ядерная угроза, украина, россия, магатэ