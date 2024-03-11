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Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве

Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве - 11.03.2024, ПРАЙМ

Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве

Житель Перми Алексей Кузнецов в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт Сбербанка выиграл квартиру в Москве, говорится в сообщении пресс-службы... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:21+0300

2024-03-11T17:21+0300

2024-03-11T17:21+0300

сбербанк

москва

недвижимость

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Житель Перми Алексей Кузнецов в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт Сбербанка выиграл квартиру в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.Отмечаеттся, что клиенты "Сбера" до 31 января должны были оплатить Кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера от пяти покупок на сумму от 1000 рублей каждая."Счастливым обладателем квартиры в столице стал Алексей Кузнецов, 34-летний житель Перми. Он рассказал, что об акции узнал от коллег... Конечно, о таком выигрыше Алексей не мог и мечтать. Квартиру он планирует подарить детям, чтобы они могли учиться в Москве", - сказано в релизе.Новогоднюю акцию Сбербанк запустил 1 декабря прошлого года. Главным призом была выбрана однокомнатная квартира в столице, стоимость которой составляет 15,2 миллиона рублей.

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сбербанк, москва, недвижимость