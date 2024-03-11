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Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве
Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве - 11.03.2024, ПРАЙМ
Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве
Житель Перми Алексей Кузнецов в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт Сбербанка выиграл квартиру в Москве, говорится в сообщении пресс-службы... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:21+0300
2024-03-11T17:21+0300
сбербанк
москва
недвижимость
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Житель Перми Алексей Кузнецов в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт Сбербанка выиграл квартиру в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.Отмечаеттся, что клиенты "Сбера" до 31 января должны были оплатить Кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера от пяти покупок на сумму от 1000 рублей каждая."Счастливым обладателем квартиры в столице стал Алексей Кузнецов, 34-летний житель Перми. Он рассказал, что об акции узнал от коллег... Конечно, о таком выигрыше Алексей не мог и мечтать. Квартиру он планирует подарить детям, чтобы они могли учиться в Москве", - сказано в релизе.Новогоднюю акцию Сбербанк запустил 1 декабря прошлого года. Главным призом была выбрана однокомнатная квартира в столице, стоимость которой составляет 15,2 миллиона рублей.
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сбербанк, москва, недвижимость
Сбербанк, МОСКВА, Недвижимость
17:21 11.03.2024
 
Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве

Сбербанк: владелец кредитки банка выиграл квартиру в Москве в рамеках новогодней акции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Житель Перми Алексей Кузнецов в рамках новогодней акции для владельцев кредитных карт Сбербанка выиграл квартиру в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Отмечаеттся, что клиенты "Сбера" до 31 января должны были оплатить Кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера от пяти покупок на сумму от 1000 рублей каждая.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
09:49
"Счастливым обладателем квартиры в столице стал Алексей Кузнецов, 34-летний житель Перми. Он рассказал, что об акции узнал от коллег... Конечно, о таком выигрыше Алексей не мог и мечтать. Квартиру он планирует подарить детям, чтобы они могли учиться в Москве", - сказано в релизе.
Новогоднюю акцию Сбербанк запустил 1 декабря прошлого года. Главным призом была выбрана однокомнатная квартира в столице, стоимость которой составляет 15,2 миллиона рублей.
 
СбербанкМОСКВАНедвижимость
 
 
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