https://1prime.ru/20240311/846170815.html

В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис"

В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис" - 11.03.2024, ПРАЙМ

В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис"

"Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:22+0300

2024-03-11T17:22+0300

2024-03-11T17:36+0300

мир

сыр

дефицит

спекуляции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846170586_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_7de245fd700f5d05181ab165402dbe1b.jpg

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук. Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями. "В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", — считает Кук. По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр. "Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы — от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", — заметил он.

https://1prime.ru/20240307/846080624.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, сыр, дефицит, спекуляции