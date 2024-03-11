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В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис"
В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис" - 11.03.2024, ПРАЙМ
В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис"
"Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:22+0300
2024-03-11T17:36+0300
мир
сыр
дефицит
спекуляции
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук. Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями. "В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", — считает Кук. По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр. "Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы — от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", — заметил он.
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мир, сыр, дефицит, спекуляции
МИР, сыр, дефицит, спекуляции
17:22 11.03.2024 (обновлено: 17:36 11.03.2024)
 
В НТИ раскрыли, к чему приведет "грибковый кризис"

НТИ: "грибковый кризис" в камамбере и бри привести к появлению новых сыров с плесенью

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСыр бри
Сыр бри - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Грибковый кризис" в сырах камамбер и бри может в итоге привести к возникновению новых видов сыров с белой плесенью, поскольку станет основанием для новых исследований, прокомментировал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Алексей Кук.
Существование сыров камамбер и бри подвергается разного рода рискам из-за "грибкового кризиса", сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых. Дело в том, что для изготовления таких сыров используется только один вид плесени: производители вынуждены его клонировать, поэтому виду недостает генетического разнообразия, а это приводит к уязвимости перед патогенами и климатическими изменениями.
"В конечном итоге ситуацию можно использовать как повод для тестирования новых технологий производства сыра. Возможно, в итоге это приведет не к исчезновению существующих видов сыра с белой плесенью, а к появлению новых", — считает Кук.
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По его мнению, проблема не выглядит неразрешимой, вопрос лишь в стоимости и сроках этого решения; кроме того, есть смысл идти сразу по нескольким вариантам. В целом, заметил Кук, пока речь идет о дефиците плесени, но без конкретных цифр.
"Неизвестно, сколько тут чисто спекулятивного дефицита, а сколько основано на реальных проблемах с размножением штамма, но в самой же статье приводятся пути решения проблемы — от повторного одомашнивания диких штаммов до генного редактирования и использования нескольких способов воспроизводства", — заметил он.
 
МИРсырдефицитспекуляции
 
 
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