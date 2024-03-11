https://1prime.ru/20240311/846171930.html

Некоторым чиновникам запретят выезд за границу

Некоторым чиновникам запретят выезд за границу - 11.03.2024, ПРАЙМ

Некоторым чиновникам запретят выезд за границу

Разрешение на выезд за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:41+0300

2024-03-11T17:41+0300

2024-03-11T17:41+0300

запрет на выезд за границу

чиновники

россия

владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Разрешение на выезд за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации. Согласно указу президента, комиссия будет принимать решения о допуске к государственной тайне и давать разрешение на выезд из страны для ряда высокопоставленных должностных лиц. Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ по защите государственной тайны. Руководство комиссией осуществляет президент России.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://1prime.ru/20240306/sovfed-845997769.html

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запрет на выезд за границу, чиновники, россия, владимир путин, указ президента рф