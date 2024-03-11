https://1prime.ru/20240311/846171930.html
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу - 11.03.2024, ПРАЙМ
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу
Разрешение на выезд за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:41+0300
2024-03-11T17:41+0300
2024-03-11T17:41+0300
запрет на выезд за границу
чиновники
россия
владимир путин
указ президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82763/95/827639535_0:1:1918:1080_1920x0_80_0_0_b6e1af1507b6293dfca1b53953e50202.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Разрешение на выезд за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации. Согласно указу президента, комиссия будет принимать решения о допуске к государственной тайне и давать разрешение на выезд из страны для ряда высокопоставленных должностных лиц. Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ по защите государственной тайны. Руководство комиссией осуществляет президент России.Указ вступает в силу со дня подписания.
https://1prime.ru/20240306/sovfed-845997769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82763/95/827639535_239:0:1679:1080_1920x0_80_0_0_b880fe622a87f660696bc46be8bb45a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запрет на выезд за границу, чиновники, россия, владимир путин, указ президента рф
запрет на выезд за границу, чиновники, РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу
Комиссия по гостайне будет решать, выезжать ли из РФ чиновникам, бывшим на высоких постах
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Разрешение на выезд за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно указу президента, комиссия будет принимать решения о допуске к государственной тайне и давать разрешение на выезд из страны для ряда высокопоставленных должностных лиц.
Совфед одобрил запрет рекламы у иноагентов
Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.
Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ по защите государственной тайны. Руководство комиссией осуществляет президент России.
Указ вступает в силу со дня подписания.