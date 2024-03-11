https://1prime.ru/20240311/846172305.html

Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране

Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране - 11.03.2024, ПРАЙМ

Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории. Его слова передает радиостанция RMF FM. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:47+0300

2024-03-11T17:47+0300

2024-03-11T17:47+0300

вооружения

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ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории. Его слова передает радиостанция RMF FM.Дуда в понедельник, 11 марта, провел заседание Совета нацбезопасности."Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами", - сказал он там.Как добавила радиостанция, США хотят быть уверены, что польша не перестанет закупать у них военную технику.Ранее сообщалось, что на польской территории в данный момент размещены около десяти тысяч американских военных.

https://1prime.ru/20240310/846126130.html

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польша, сша