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Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране
Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране - 11.03.2024, ПРАЙМ
Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране
Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории. Его слова передает радиостанция RMF FM. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:47+0300
2024-03-11T17:47+0300
вооружения
польша
сша
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ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории. Его слова передает радиостанция RMF FM.Дуда в понедельник, 11 марта, провел заседание Совета нацбезопасности."Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами", - сказал он там.Как добавила радиостанция, США хотят быть уверены, что польша не перестанет закупать у них военную технику.Ранее сообщалось, что на польской территории в данный момент размещены около десяти тысяч американских военных.
https://1prime.ru/20240310/846126130.html
польша
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польша, сша
Вооружения, ПОЛЬША, США
17:47 11.03.2024
 
Президент Польши призвал разместить больше американских войск в стране

RMF FM: президент Польши Дуда хочет больше американских войск в своей стране

© AFP / Bartosz Siedlik Анджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© AFP / Bartosz Siedlik
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ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что страна хочет разместить больше американских войск на своей территории. Его слова передает радиостанция RMF FM.
Дуда в понедельник, 11 марта, провел заседание Совета нацбезопасности.
"Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами", - сказал он там.
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Как добавила радиостанция, США хотят быть уверены, что польша не перестанет закупать у них военную технику.
Ранее сообщалось, что на польской территории в данный момент размещены около десяти тысяч американских военных.
 
ВооруженияПОЛЬШАСША
 
 
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