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МКПАО "Яндекс" решило подать заявление о листинге акций на Мосбирже
МКПАО "Яндекс" решило подать заявление о листинге акций на Мосбирже - 11.03.2024, ПРАЙМ
МКПАО "Яндекс" решило подать заявление о листинге акций на Мосбирже
МКПАО "Яндекс" приняло решение подать заявление о листинге акций на Московской бирже, сообщается в материалах компании. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:56+0300
2024-03-11T17:56+0300
2024-03-11T18:02+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" приняло решение подать заявление о листинге акций на Московской бирже, сообщается в материалах компании. "Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: обратиться в публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" с заявлением о листинге обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", - говорится в материалах."По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении дивидендной политики общества. Принятое решение: утвердить дивидендную политику МКПАО "Яндекс", - говорится в материалах компании.Ранее в понедельник стало известно, что головная компания группы была преобразована из МКАО в МКПАО.Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКПАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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яндекс, акции, мосбиржа
МКПАО "Яндекс" решило подать заявление о листинге акций на Мосбирже
МКПАО "Яндекс" приняло решение подать заявление о листинге акций на Мосбирже
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" приняло решение подать заявление о листинге акций на Московской бирже, сообщается в материалах компании.
"Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: обратиться в публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" с заявлением о листинге обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", - говорится в материалах.
"По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении дивидендной политики общества. Принятое решение: утвердить дивидендную политику МКПАО "Яндекс", - говорится в материалах компании.
Ранее в понедельник стало известно, что головная компания группы была преобразована из МКАО в МКПАО.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКПАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.