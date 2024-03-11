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Economist: экономика России бросает вызовы горе-предсказателям
Economist: экономика России бросает вызовы горе-предсказателям - 11.03.2024, ПРАЙМ
Economist: экономика России бросает вызовы горе-предсказателям
Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:59+0300
2024-03-11T17:59+0300
2024-03-11T17:59+0300
россия
крах экономики
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist. "За 2 года... российская экономика не раз бросала вызов горе-прорицателям. Финансовый крах, широко предсказанный весной 2022 года, так и не наступил", —говорится в публикации журнала. Журнал отмечает и влияние от введенной в РФ меры по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, как полагает издание, Россия все еще движется к "мягкой посадке", при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление. Несколько другая позиция у ЦБ — глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления этой меры. Инфляция в России, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 7,42%. По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%. Кроме того, согласно данным статведомства, ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. Значение практически совпало с оценками Минэкономразвития.
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россия, крах экономики
Economist: экономика России бросает вызовы горе-предсказателям
Economist: экономика РФ растет и продолжает бросать вызовы горе-предсказателям
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Российская экономика, несмотря на прогнозы о финансовом крахе, сделанные в 2022 году, продолжает бросать вызовы горе-предсказателям, пишет журнал Economist
.
"За 2 года... российская экономика не раз бросала вызов горе-прорицателям. Финансовый крах, широко предсказанный весной 2022 года, так и не наступил", —говорится в публикации журнала.
Журнал отмечает и влияние от введенной в РФ меры по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, как полагает издание, Россия все еще движется к "мягкой посадке", при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику.
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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление. Несколько другая позиция у ЦБ — глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления этой меры.
Инфляция в России, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 7,42%. По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%.
Кроме того, согласно данным статведомства, ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. Значение практически совпало с оценками Минэкономразвития.