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Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году
Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году - 11.03.2024, ПРАЙМ
Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году
Ввоз мимозы из Абхазии в Россию в 2024 году вырос на 25% до рекордных 250 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:09+0300
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СОЧИ, 11 мар — ПРАЙМ. Ввоз мимозы из Абхазии в Россию в 2024 году вырос на 25% до рекордных 250 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. По данным ведомства, сезон ввоза мимозы (акации серебристой) практически завершен, и если в марте еще будут поставки цветов, то незначительные. "По сравнению с прошлым годом ввезено мимозы почти на четверть больше - на 50 тонн. В 2023-м было 200 тонн. Так что цифра ввоза порядка 250 тонн. В предыдущие годы ввозили в среднем до 150 тонн", — пояснил представитель ведомства. Как уточнили РИА Новости в таможне, первые коммерческие партии цветов мимозы были ввезены в Россию из Абхазии уже 2 февраля. Ранняя и теплая весна, отсутствие сильных дождей и заморозков позволили собрать аграриям такие высокие объемы цветочной продукции, что повлияло на рекордные поставки. Традиционно ввоз в Россию мимозы из Абхазии начинается в феврале к Международному женскому дню. Как правило, пик "мимозного сезона" наблюдается в первых числах марта, а после праздника поставки цветов заканчиваются.
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россия, абхазия, цветы
Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году
В Россию из Абхазии ввезено рекордные 250 тонн мимозы в 2024 году
СОЧИ, 11 мар — ПРАЙМ. Ввоз мимозы из Абхазии в Россию в 2024 году вырос на 25% до рекордных 250 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.
По данным ведомства, сезон ввоза мимозы (акации серебристой) практически завершен, и если в марте еще будут поставки цветов, то незначительные.
"По сравнению с прошлым годом ввезено мимозы почти на четверть больше - на 50 тонн. В 2023-м было 200 тонн. Так что цифра ввоза порядка 250 тонн. В предыдущие годы ввозили в среднем до 150 тонн", — пояснил представитель ведомства.
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Как уточнили РИА Новости в таможне, первые коммерческие партии цветов мимозы были ввезены в Россию из Абхазии уже 2 февраля. Ранняя и теплая весна, отсутствие сильных дождей и заморозков позволили собрать аграриям такие высокие объемы цветочной продукции, что повлияло на рекордные поставки.
Традиционно ввоз в Россию мимозы из Абхазии начинается в феврале к Международному женскому дню. Как правило, пик "мимозного сезона" наблюдается в первых числах марта, а после праздника поставки цветов заканчиваются.