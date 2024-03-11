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Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году

Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году - 11.03.2024, ПРАЙМ

Из Абхазии ввезли рекордный объем мимозы в 2024 году

Ввоз мимозы из Абхазии в Россию в 2024 году вырос на 25% до рекордных 250 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T18:09+0300

2024-03-11T18:09+0300

2024-03-11T18:09+0300

россия

абхазия

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СОЧИ, 11 мар — ПРАЙМ. Ввоз мимозы из Абхазии в Россию в 2024 году вырос на 25% до рекордных 250 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. По данным ведомства, сезон ввоза мимозы (акации серебристой) практически завершен, и если в марте еще будут поставки цветов, то незначительные. "По сравнению с прошлым годом ввезено мимозы почти на четверть больше - на 50 тонн. В 2023-м было 200 тонн. Так что цифра ввоза порядка 250 тонн. В предыдущие годы ввозили в среднем до 150 тонн", — пояснил представитель ведомства. Как уточнили РИА Новости в таможне, первые коммерческие партии цветов мимозы были ввезены в Россию из Абхазии уже 2 февраля. Ранняя и теплая весна, отсутствие сильных дождей и заморозков позволили собрать аграриям такие высокие объемы цветочной продукции, что повлияло на рекордные поставки. Традиционно ввоз в Россию мимозы из Абхазии начинается в феврале к Международному женскому дню. Как правило, пик "мимозного сезона" наблюдается в первых числах марта, а после праздника поставки цветов заканчиваются.

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россия, абхазия, цветы