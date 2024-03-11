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Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах

Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах - 11.03.2024, ПРАЙМ

Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах

Аэропорт города Хельсинки может остаться без дизельного топлива из-за двухнедельной забастовки, сообщает общественный вещатель Yle. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T18:27+0300

2024-03-11T18:27+0300

2024-03-11T18:28+0300

финляндия

хельсинки

дизельное топливо

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Аэропорт города Хельсинки может остаться без дизельного топлива из-за двухнедельной забастовки, сообщает общественный вещатель Yle. Профсоюзная забастовка началась в Финляндии в понедельник и продлится до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. "В аэропорту Хельсинки-Вантаа резервуары для хранения авиационного керосина заполнены до отказа, но топлива не хватит на всю забастовку", — сказано в материале. Перебои с распределением топлива связывают с остановками грузоперевозок почти во всех финских портах. Авиакомпаниям, летающим в Финляндию, рекомендовано заправляться на обратный путь в домашнем аэропорту. Экипажам дальнемагистральных рейсов придется делать техническую остановку в пути, чтобы заправиться топливом на обратный путь из Финляндии. Это распространяется и на дальнемагистральные рейсы финской авиакомпании Finnair. "Политическая забастовка влияет на распределение нашей продукции, и, несмотря на принятые меры предосторожности, мы, к сожалению, не можем гарантировать бесперебойные поставки", — приводится комментарий представителей финской топливной компании Neste. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.

https://1prime.ru/20240308/846097818.html

финляндия

хельсинки

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финляндия, хельсинки, дизельное топливо