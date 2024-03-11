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Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах
Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах - 11.03.2024, ПРАЙМ
Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах
Аэропорт города Хельсинки может остаться без дизельного топлива из-за двухнедельной забастовки, сообщает общественный вещатель Yle. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:27+0300
2024-03-11T18:28+0300
финляндия
хельсинки
дизельное топливо
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Аэропорт города Хельсинки может остаться без дизельного топлива из-за двухнедельной забастовки, сообщает общественный вещатель Yle. Профсоюзная забастовка началась в Финляндии в понедельник и продлится до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. "В аэропорту Хельсинки-Вантаа резервуары для хранения авиационного керосина заполнены до отказа, но топлива не хватит на всю забастовку", — сказано в материале. Перебои с распределением топлива связывают с остановками грузоперевозок почти во всех финских портах. Авиакомпаниям, летающим в Финляндию, рекомендовано заправляться на обратный путь в домашнем аэропорту. Экипажам дальнемагистральных рейсов придется делать техническую остановку в пути, чтобы заправиться топливом на обратный путь из Финляндии. Это распространяется и на дальнемагистральные рейсы финской авиакомпании Finnair. "Политическая забастовка влияет на распределение нашей продукции, и, несмотря на принятые меры предосторожности, мы, к сожалению, не можем гарантировать бесперебойные поставки", — приводится комментарий представителей финской топливной компании Neste. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.
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финляндия, хельсинки, дизельное топливо
ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, дизельное топливо
18:27 11.03.2024 (обновлено: 18:28 11.03.2024)
 
Забастовки в Финляндии могут привести к нехватке топлива в аэропортах

Yle: аэропорты Финляндии могут остаться без топлива из-за забастовок

CC BY-SA 2.0 / Harri Taskinen / Helsinki-Vantaa AirportМеждународный аэропорт Хельсинки
Международный аэропорт Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Harri Taskinen / Helsinki-Vantaa Airport
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Аэропорт города Хельсинки может остаться без дизельного топлива из-за двухнедельной забастовки, сообщает общественный вещатель Yle.
Профсоюзная забастовка началась в Финляндии в понедельник и продлится до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.
"В аэропорту Хельсинки-Вантаа резервуары для хранения авиационного керосина заполнены до отказа, но топлива не хватит на всю забастовку", — сказано в материале.
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Перебои с распределением топлива связывают с остановками грузоперевозок почти во всех финских портах. Авиакомпаниям, летающим в Финляндию, рекомендовано заправляться на обратный путь в домашнем аэропорту. Экипажам дальнемагистральных рейсов придется делать техническую остановку в пути, чтобы заправиться топливом на обратный путь из Финляндии. Это распространяется и на дальнемагистральные рейсы финской авиакомпании Finnair.
"Политическая забастовка влияет на распределение нашей продукции, и, несмотря на принятые меры предосторожности, мы, к сожалению, не можем гарантировать бесперебойные поставки", — приводится комментарий представителей финской топливной компании Neste.
В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.
Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.
 
ФИНЛЯНДИЯХельсинкидизельное топливо
 
 
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