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Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"

Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген" - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"

Президент России Владимир Путин разрешил ГМК "Норильский никель" приобрести 100% акций "Полигон-техногена", принадлежащих кипрской структуре компании Norilsk... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T18:28+0300

2024-03-11T18:28+0300

2024-03-11T18:28+0300

норникель

владимир путин

акции

покупка акций

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ГМК "Норильский никель" приобрести 100% акций "Полигон-техногена", принадлежащих кипрской структуре компании Norilsk Nickel International, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. "Разрешить совершение акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина" сделки по приобретению 100% акций акционерного общества "Полигон-техноген", принадлежащих Норильск Никель Интернэшнл (Кипр) Лимитед (Norilsk Nickel International (Cyprus) Limited)", — говорится в документе. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Полигон-техноген" зарегистрирован в 1995 году, расположен в Красноярском крае. Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей, а директором значится Игорь Кочетовский. Основной вид деятельности организации — добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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