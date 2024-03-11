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Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"
Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген" - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"
Президент России Владимир Путин разрешил ГМК "Норильский никель" приобрести 100% акций "Полигон-техногена", принадлежащих кипрской структуре компании Norilsk... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:28+0300
2024-03-11T18:28+0300
норникель
владимир путин
акции
покупка акций
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ГМК "Норильский никель" приобрести 100% акций "Полигон-техногена", принадлежащих кипрской структуре компании Norilsk Nickel International, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. "Разрешить совершение акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина" сделки по приобретению 100% акций акционерного общества "Полигон-техноген", принадлежащих Норильск Никель Интернэшнл (Кипр) Лимитед (Norilsk Nickel International (Cyprus) Limited)", — говорится в документе. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Полигон-техноген" зарегистрирован в 1995 году, расположен в Красноярском крае. Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей, а директором значится Игорь Кочетовский. Основной вид деятельности организации — добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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норникель, владимир путин, акции, покупка акций
Норникель, Владимир Путин, Акции, покупка акций
18:28 11.03.2024
 
Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"

Путин разрешил "Норникелю" покупку акции "Полигон-техноген" у кипрской структуры

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ГМК "Норильский никель" приобрести 100% акций "Полигон-техногена", принадлежащих кипрской структуре компании Norilsk Nickel International, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина" сделки по приобретению 100% акций акционерного общества "Полигон-техноген", принадлежащих Норильск Никель Интернэшнл (Кипр) Лимитед (Norilsk Nickel International (Cyprus) Limited)", — говорится в документе.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Полигон-техноген" зарегистрирован в 1995 году, расположен в Красноярском крае. Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей, а директором значится Игорь Кочетовский. Основной вид деятельности организации — добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд.
В шахте рудника Октябрьский (ОАО Норильский никель) - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
"Норникель" ожидает дальнейшее закрытие убыточных производств никеля в мире
20 февраля, 19:54
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
 
НорникельВладимир ПутинАкциипокупка акций
 
 
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