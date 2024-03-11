https://1prime.ru/20240311/846178341.html

Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК - 11.03.2024, ПРАЙМ

Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T18:49+0300

2024-03-11T18:49+0300

2024-03-11T18:49+0300

европа

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью."Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это (финансирование — прим. ред.) будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", — сообщил Донохью.Он уточнил, что ЕС смогут согласовать переход на новый способ совместного финансирования ВПК только в долгосрочной перспективе.Ранее Еврокомиссия предложила создать "новое европейское агентство, ответственное за развитие промышленности Евросоюза — департамент готовности ВПК".

https://1prime.ru/20240311/eu-846150153.html

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