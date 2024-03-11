Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846178341.html
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК - 11.03.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК
Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:49+0300
2024-03-11T18:49+0300
европа
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью."Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это (финансирование — прим. ред.) будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", — сообщил Донохью.Он уточнил, что ЕС смогут согласовать переход на новый способ совместного финансирования ВПК только в долгосрочной перспективе.Ранее Еврокомиссия предложила создать "новое европейское агентство, ответственное за развитие промышленности Евросоюза — департамент готовности ВПК".
https://1prime.ru/20240311/eu-846150153.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, впк
ЕВРОПА, ВПК
18:49 11.03.2024
 
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

В ЕС заявили о переходе стран союза на самостоятельное финансирование своих ВПК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.
"Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это (финансирование — прим. ред.) будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", — сообщил Донохью.
Он уточнил, что ЕС смогут согласовать переход на новый способ совместного финансирования ВПК только в долгосрочной перспективе.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
12:48
Ранее Еврокомиссия предложила создать "новое европейское агентство, ответственное за развитие промышленности Евросоюза — департамент готовности ВПК".
 
ЕВРОПАВПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала