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Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК - 11.03.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК
Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:49+0300
2024-03-11T18:49+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television председатель Еврогруппы Паскаль Донохью."Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это (финансирование — прим. ред.) будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", — сообщил Донохью.Он уточнил, что ЕС смогут согласовать переход на новый способ совместного финансирования ВПК только в долгосрочной перспективе.Ранее Еврокомиссия предложила создать "новое европейское агентство, ответственное за развитие промышленности Евросоюза — департамент готовности ВПК".
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европа, впк
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК
В ЕС заявили о переходе стран союза на самостоятельное финансирование своих ВПК
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Страны Евросоюза вскоре будут самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, заявил Bloomberg Television
председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.
"Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это (финансирование — прим. ред.) будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", — сообщил Донохью.
Он уточнил, что ЕС смогут согласовать переход на новый способ совместного финансирования ВПК только в долгосрочной перспективе.
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
Ранее Еврокомиссия предложила создать "новое европейское агентство, ответственное за развитие промышленности Евросоюза — департамент готовности ВПК".