https://1prime.ru/20240311/846178496.html
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе - 11.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:57+0300
2024-03-11T18:57+0300
2024-03-11T19:36+0300
банк россии
акции
покупка акций
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за февраль 2024 года. "В феврале основные покупки на рынке акций совершили СЗКО (системно значимые кредитные организации – прим. ред.) и прочие банки на сумму 7,6 и 11,7 миллиарда рублей соответственно, месяцем ранее банки также осуществили покупки акций суммарно на 17,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре. "Также небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (4,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму 10,4 миллиарда рублей)", — указывается там же. Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали акций на 12,9 и 5,7 миллиарда рублей соответственно), добавляется в обзоре.
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банк россии, акции, покупка акций
Банк России, Акции, покупка акций
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
ЦБ: чистые покупки акций физлицами упали до 2,2 миллиардов в январе
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за февраль 2024 года.
"В феврале основные покупки на рынке акций совершили СЗКО (системно значимые кредитные организации – прим. ред.) и прочие банки на сумму 7,6 и 11,7 миллиарда рублей соответственно, месяцем ранее банки также осуществили покупки акций суммарно на 17,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
"Также небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (4,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму 10,4 миллиарда рублей)", — указывается там же.
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали акций на 12,9 и 5,7 миллиарда рублей соответственно), добавляется в обзоре.