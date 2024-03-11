Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846178496.html
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе - 11.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T18:57+0300
2024-03-11T19:36+0300
банк россии
акции
покупка акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за февраль 2024 года. "В феврале основные покупки на рынке акций совершили СЗКО (системно значимые кредитные организации – прим. ред.) и прочие банки на сумму 7,6 и 11,7 миллиарда рублей соответственно, месяцем ранее банки также осуществили покупки акций суммарно на 17,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре. "Также небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (4,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму 10,4 миллиарда рублей)", — указывается там же. Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали акций на 12,9 и 5,7 миллиарда рублей соответственно), добавляется в обзоре.
https://1prime.ru/20240311/846178496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, акции, покупка акций
Банк России, Акции, покупка акций
18:57 11.03.2024 (обновлено: 19:36 11.03.2024)
 
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе

ЦБ: чистые покупки акций физлицами упали до 2,2 миллиардов в январе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Физлица в феврале купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 10,4 миллиарда рублей в январе, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за февраль 2024 года.
"В феврале основные покупки на рынке акций совершили СЗКО (системно значимые кредитные организации – прим. ред.) и прочие банки на сумму 7,6 и 11,7 миллиарда рублей соответственно, месяцем ранее банки также осуществили покупки акций суммарно на 17,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
"Также небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (4,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму 10,4 миллиарда рублей)", — указывается там же.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
ЦБ сообщил о снижении объема покупок акций физлицами в январе
18:57
Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали акций на 12,9 и 5,7 миллиарда рублей соответственно), добавляется в обзоре.
 
Банк РоссииАкциипокупка акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала