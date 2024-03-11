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Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале
Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале - 11.03.2024, ПРАЙМ
Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные — на треть, до 520... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T19:02+0300
2024-03-11T19:40+0300
продажа валютной выручки
продажа валюты
банк россии
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юань
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные — на треть, до 520 миллионов долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Снижение курса национальной валюты происходило на фоне сокращения в феврале 2024 года объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до 10,4 миллиарда долларов (в январе – 12,9 миллиарда). Среднедневной объем продаж в феврале составил 520 миллионов долларов, что на треть ниже аналогичного показателя в январе", — сообщает ЦБ.Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) – основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В феврале они увеличили объем нетто-продаж валюты на Московской бирже на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 422,5 миллиарда рублей, добавил ЦБ РФ.Объем нетто-продаж данной категории участников в феврале все еще не превышал среднемесячного значения такого показателя в 2023 году.Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями (резидентами и нерезидентами) на биржевом и внебиржевом сегментах рынка в феврале практически не изменился, составив 557,1 миллиарда рублей (в предыдущем месяце – 544,4 миллиарда). Крупнейшими нетто-покупателями валюты на бирже по‑прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее в феврале объем их нетто-покупок снизился на 22,5%, составив 361,6 миллиарда рублей (в январе – 466,8 миллиарда), оценил регулятор.Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким – 531 миллиард рублей в феврале (в январе – 542,3 миллиарда), отметил ЦБ РФ.Согласно отчету ЦБ, доля юаня в расчетах за российский экспорт выросла в январе до 40,8%, в импорте — до 38,5%."На фоне снижения объемов по внешнеторговым операциям в январе доля юаня в экспортной выручке выросла до 40,8%, а в расчетах за импорт – до 38,5% (в стоимостном выражении – 13,2 и 9,1 млрд долл. США соответственно)", — говорится в материале регулятора.В январе, как отмечает ЦБ РФ, доля операций в рублях в экспортной выручке снизилась на 3,1 процентного пункта по сравнению с декабрем, до 32,6%, а в расчетах за импорт – на 0,5 процентного пункта, до 31,2%.
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продажа валютной выручки, продажа валюты, банк россии, россия, юань
продажа валютной выручки, продажа валюты, Банк России, РОССИЯ, юань
19:02 11.03.2024 (обновлено: 19:40 11.03.2024)
 
Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале

Продажи валюты экспортерами РФ в феврале упали до $10,4 миллиардов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные — на треть, до 520 миллионов долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Снижение курса национальной валюты происходило на фоне сокращения в феврале 2024 года объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до 10,4 миллиарда долларов (в январе – 12,9 миллиарда). Среднедневной объем продаж в феврале составил 520 миллионов долларов, что на треть ниже аналогичного показателя в январе", — сообщает ЦБ.
Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) – основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В феврале они увеличили объем нетто-продаж валюты на Московской бирже на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 422,5 миллиарда рублей, добавил ЦБ РФ.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале
19:02
Объем нетто-продаж данной категории участников в феврале все еще не превышал среднемесячного значения такого показателя в 2023 году.
Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями (резидентами и нерезидентами) на биржевом и внебиржевом сегментах рынка в феврале практически не изменился, составив 557,1 миллиарда рублей (в предыдущем месяце – 544,4 миллиарда). Крупнейшими нетто-покупателями валюты на бирже по‑прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее в феврале объем их нетто-покупок снизился на 22,5%, составив 361,6 миллиарда рублей (в январе – 466,8 миллиарда), оценил регулятор.
Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким – 531 миллиард рублей в феврале (в январе – 542,3 миллиарда), отметил ЦБ РФ.
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Согласно отчету ЦБ, доля юаня в расчетах за российский экспорт выросла в январе до 40,8%, в импорте — до 38,5%.
"На фоне снижения объемов по внешнеторговым операциям в январе доля юаня в экспортной выручке выросла до 40,8%, а в расчетах за импорт – до 38,5% (в стоимостном выражении – 13,2 и 9,1 млрд долл. США соответственно)", — говорится в материале регулятора.
В январе, как отмечает ЦБ РФ, доля операций в рублях в экспортной выручке снизилась на 3,1 процентного пункта по сравнению с декабрем, до 32,6%, а в расчетах за импорт – на 0,5 процентного пункта, до 31,2%.
 
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