https://1prime.ru/20240311/846178729.html

Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале

Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале - 11.03.2024, ПРАЙМ

Продажи валюты экспортерами РФ упали в феврале

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные — на треть, до 520... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T19:02+0300

2024-03-11T19:02+0300

2024-03-11T19:40+0300

продажа валютной выручки

продажа валюты

банк россии

россия

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные — на треть, до 520 миллионов долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Снижение курса национальной валюты происходило на фоне сокращения в феврале 2024 года объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до 10,4 миллиарда долларов (в январе – 12,9 миллиарда). Среднедневной объем продаж в феврале составил 520 миллионов долларов, что на треть ниже аналогичного показателя в январе", — сообщает ЦБ.Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) – основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В феврале они увеличили объем нетто-продаж валюты на Московской бирже на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 422,5 миллиарда рублей, добавил ЦБ РФ.Объем нетто-продаж данной категории участников в феврале все еще не превышал среднемесячного значения такого показателя в 2023 году.Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями (резидентами и нерезидентами) на биржевом и внебиржевом сегментах рынка в феврале практически не изменился, составив 557,1 миллиарда рублей (в предыдущем месяце – 544,4 миллиарда). Крупнейшими нетто-покупателями валюты на бирже по‑прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее в феврале объем их нетто-покупок снизился на 22,5%, составив 361,6 миллиарда рублей (в январе – 466,8 миллиарда), оценил регулятор.Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким – 531 миллиард рублей в феврале (в январе – 542,3 миллиарда), отметил ЦБ РФ.Согласно отчету ЦБ, доля юаня в расчетах за российский экспорт выросла в январе до 40,8%, в импорте — до 38,5%."На фоне снижения объемов по внешнеторговым операциям в январе доля юаня в экспортной выручке выросла до 40,8%, а в расчетах за импорт – до 38,5% (в стоимостном выражении – 13,2 и 9,1 млрд долл. США соответственно)", — говорится в материале регулятора.В январе, как отмечает ЦБ РФ, доля операций в рублях в экспортной выручке снизилась на 3,1 процентного пункта по сравнению с декабрем, до 32,6%, а в расчетах за импорт – на 0,5 процентного пункта, до 31,2%.

https://1prime.ru/20240311/846178729.html

https://1prime.ru/20240301/845757996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продажа валютной выручки, продажа валюты, банк россии, россия, юань