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ЦБ: банки в январе сократили запасы драгметаллов

ЦБ: банки в январе сократили запасы драгметаллов - 11.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ: банки в январе сократили запасы драгметаллов

Запасы драгоценных металлов в российских банках за январь по сравнению с декабрем 2023 года уменьшились на 3,4 тонны в золотом эквиваленте, до 67,7 тонны,... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T19:25+0300

2024-03-11T19:25+0300

2024-03-11T19:25+0300

банк россии

банки

драгметаллы

запасы

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Запасы драгоценных металлов в российских банках за январь по сравнению с декабрем 2023 года уменьшились на 3,4 тонны в золотом эквиваленте, до 67,7 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Так, согласно данным ЦБ, запасы драгметаллов в банках на начало февраля текущего года оценивались в 393,2 миллиарда рублей (или 67,7 тонны в золотом эквиваленте), тогда как месяцем ранее – в 426,4 миллиарда рублей (или 71,1 тонны в золотом эквиваленте). Таким образом, за январь запасы уменьшились на 4,8%, или 3,4 тонны. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 14,2%. На конец января 2023 года запасы драгметаллов оценивались в 255,1 миллиарда рублей (или 59,3 тонны в золотом эквиваленте).

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