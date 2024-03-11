https://1prime.ru/20240311/846179976.html

Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США

Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США - 11.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США

Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T19:31+0300

2024-03-11T19:31+0300

2024-03-11T20:18+0300

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico. Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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