https://1prime.ru/20240311/846179976.html
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США - 11.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T19:31+0300
2024-03-11T19:31+0300
2024-03-11T20:18+0300
сша
нато
европа
швеция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846179570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ebae56d809aefc7db3579e3fef86c6f.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico. Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240311/nato-846151513.html
сша
европа
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846179570_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94312751e70b0c678316ba650c8d2c36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, европа, швеция
США, НАТО, ЕВРОПА, ШВЕЦИЯ
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
Кристерссон: Европе нужно создать сильную оборону НАТО, а не полагаться на США
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico
.
Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции, заявил Столтенберг
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.