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Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США - 11.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T19:31+0300
2024-03-11T20:18+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico. Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240311/nato-846151513.html
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европа
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сша, нато, европа, швеция
США, НАТО, ЕВРОПА, ШВЕЦИЯ
19:31 11.03.2024 (обновлено: 20:18 11.03.2024)
 
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США

Кристерссон: Европе нужно создать сильную оборону НАТО, а не полагаться на США

© Фото : NATOПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico.
Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции, заявил Столтенберг
13:52
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
СШАНАТОЕВРОПАШВЕЦИЯ
 
 
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