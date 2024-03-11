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Премьер Швеции не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Швеции не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики
Премьер Швеции не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики - 11.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Швеции не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T19:45+0300
2024-03-11T19:45+0300
швеция
нато
прибалтика
войска
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание Politico. "Он не исключил отправки шведских войск в страны Прибалтики, которые являются частью НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам", - пишет издание со ссылкой на Кристерссона, который дал ему интервью. Премьер отметил, что Швеция указала на несколько потенциальных возможностей, которые вполне естественны для стран Прибалтики, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах. Ранее премьер-министр Швеции также призвал европейские страны НАТО создать "достаточно сильную оборону, не полагаясь на США".В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
https://1prime.ru/20240311/846179976.html
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швеция, нато, прибалтика, войска
ШВЕЦИЯ, НАТО, ПРИБАЛТИКА, войска
19:45 11.03.2024
 
Премьер Швеции не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики

Премьер Швеции Кристерссон не исключил отправку шведских войск в Прибалтику

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание Politico.
"Он не исключил отправки шведских войск в страны Прибалтики, которые являются частью НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам", - пишет издание со ссылкой на Кристерссона, который дал ему интервью.
Премьер отметил, что Швеция указала на несколько потенциальных возможностей, которые вполне естественны для стран Прибалтики, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону, не полагаясь на США
19:31
Ранее премьер-министр Швеции также призвал европейские страны НАТО создать "достаточно сильную оборону, не полагаясь на США".
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
 
ШВЕЦИЯНАТОПРИБАЛТИКАвойска
 
 
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