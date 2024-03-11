https://1prime.ru/20240311/846182030.html
Генсек НАТО призвал Макрона обсуждать с блоком вопросы обороны
Генсек НАТО призвал Макрона обсуждать с блоком вопросы обороны - 11.03.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал Макрона обсуждать с блоком вопросы обороны
Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо консультироваться по важным вопросам с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T20:15+0300
2024-03-11T20:15+0300
2024-03-11T20:16+0300
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо консультироваться по важным вопросам с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. "НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта... Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters. Генсек отметил, что даже если отдельные страны НАТО отправят войска на Украину, это повлияет на весь альянс. Столтенберг также выразил несогласие с заявлением папы Римского о "белом флаге", заявив, что, по его мнению, для достижения мирного решения по ситуации на Украине путем переговоров нужно все равно "поставлять военную помощь Украине". Ранее в понедельник на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию". Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры, что было воспринято как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.
https://1prime.ru/20240310/846125597.html
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нато, эммануэль макрон
Генсек НАТО призвал Макрона обсуждать с блоком вопросы обороны
Генсек НАТО призвал Макрона консультироваться с блоком по вопросам обороны
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо консультироваться по важным вопросам с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
"НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта... Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters.
Генсек отметил, что даже если отдельные страны НАТО отправят войска на Украину, это повлияет на весь альянс.
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Столтенберг также выразил несогласие с заявлением папы Римского о "белом флаге", заявив, что, по его мнению, для достижения мирного решения по ситуации на Украине путем переговоров нужно все равно "поставлять военную помощь Украине".
Ранее в понедельник на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию".
Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры, что было воспринято как призыв к капитуляции Киева.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.