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Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками - 11.03.2024, ПРАЙМ

Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту, сообщает... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T20:43+0300

2024-03-11T20:43+0300

2024-03-11T20:43+0300

эммануэль макрон

франция

украина

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту, сообщает издание Politico со ссылкой на французского дипломата. Ранее сегодня газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. "Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину на фоне напряженности в отношениях с союзниками из-за его все более резких комментариев… Макрон теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину с ощутимыми результатами", — пишет издание. По сведениям издания, Елисейский дворец ранее опроверг предположения, что визит откладывается из соображений безопасности. "В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику, вызывая раздражение у союзников, особенно в Германии. На прошлой неделе Макрон заметил, что Европе не следует быть "трусливой" перед лицом агрессии России против Украины, после того как в феврале он объявил, что западные сухопутные войска в Украине не могут быть "исключены"", — отмечается в материале издания.Также газета приводит слова дипломатического источника, заявившего, что Макрон сейчас ведет консультации с союзниками по Европейского союзу, намереваясь добиться консолидации позиций, чтобы с "ощутимыми результатами" посетить Украину. Предполагается, что речь идет о поддержке чешской инициативы по закупке вооружений за пределами ЕС.

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эммануэль макрон, франция, украина