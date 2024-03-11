Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846182757.html
Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой
Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой - 11.03.2024, ПРАЙМ
Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой
Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T21:07+0300
2024-03-11T21:07+0300
нато
швеция
россия
милитаризация
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
ВЕНА, 11 мар — ПРАЙМ. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. "Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс — это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", — отметил Гаврилов. По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией". "В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", — добавил глава делегации РФ. Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения — колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", — заключил дипломат.
https://1prime.ru/20240311/846182030.html
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, швеция, россия, милитаризация
НАТО, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, милитаризация
21:07 11.03.2024
 
Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой

Гаврилов: милитаристской риторикой Запад пытается втянуть РФ в гонку вооружений

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 11 мар ПРАЙМ. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс.
"Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс — это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", — отметил Гаврилов.
*Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Генсек НАТО призвал Макрона обсуждать с блоком вопросы обороны
20:15
По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией".
"В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", — добавил глава делегации РФ.
Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения — колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", — заключил дипломат.
 
НАТОШВЕЦИЯРОССИЯмилитаризация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала