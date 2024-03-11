https://1prime.ru/20240311/846182757.html

Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой

Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой - 11.03.2024, ПРАЙМ

Гаврилов раскрыл, что пытается добиться Запад милитаристской риторикой

Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T21:07+0300

2024-03-11T21:07+0300

2024-03-11T21:07+0300

нато

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россия

милитаризация

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ВЕНА, 11 мар — ПРАЙМ. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. "Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс — это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", — отметил Гаврилов. По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией". "В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", — добавил глава делегации РФ. Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения — колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", — заключил дипломат.

https://1prime.ru/20240311/846182030.html

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нато, швеция, россия, милитаризация