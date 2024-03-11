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Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов
Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 6%, до 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 6%, до 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 293 доллара (-1,9%). Ценовой максимум в понедельник составил 300,4 доллара (+0,6%). Последние фьючерсы торговались по 279,7 доллара (-6,3%), что стало ценовым минимумом дня. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 298,6 доллара за тысячу кубометров. Ранее, во второй половине февраля, эти цены опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Биржевые котировки опускались ниже этой отметки в апреле–мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.
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газ, биржа ice, европа
Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов
ICE: цены на газ снизились на 6% до 280 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 6%, до 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 293 доллара (-1,9%). Ценовой максимум в понедельник составил 300,4 доллара (+0,6%). Последние фьючерсы торговались по 279,7 доллара (-6,3%), что стало ценовым минимумом дня. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 298,6 доллара за тысячу кубометров.
Ранее, во второй половине февраля, эти цены опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Биржевые котировки опускались ниже этой отметки в апреле–мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню.
Новак назвал причину нового витка роста цен на газ в Европе
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.