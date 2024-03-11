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Инвестиции в РФ в 2023 году выросли почти на десять процентов
Инвестиции в РФ в 2023 году выросли почти на десять процентов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Инвестиции в РФ в 2023 году выросли почти на десять процентов
Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%, в четвертом квартале их рост составил 8,6% год к году, следует из данных, опубликованных на... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T21:56+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%, в четвертом квартале их рост составил 8,6% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций за год составил 34,036 триллиона рублей. В четвертом квартале 2023 года инвестиции выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в номинальном выражении их объем составил 13,75 триллиона рублей. По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2023 года выросли на 1% в годовом выражении (против прежней оценки в 0,7%); во втором — на 13,3% (против 12,6%); в третьем — на 14,5% (против 13,3%).
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россия, росстат, инвестиции
РОССИЯ, Росстат, инвестиции
Инвестиции в РФ в 2023 году выросли почти на десять процентов
Росстат: инвестиции в РФ в 2023 г выросли на 9,8%
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%, в четвертом квартале их рост составил 8,6% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за год составил 34,036 триллиона рублей.
В четвертом квартале 2023 года инвестиции выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в номинальном выражении их объем составил 13,75 триллиона рублей.
По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2023 года выросли на 1% в годовом выражении (против прежней оценки в 0,7%); во втором — на 13,3% (против 12,6%); в третьем — на 14,5% (против 13,3%).