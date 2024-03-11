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Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы о "красных линиях"
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы о "красных линиях" - 11.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы о "красных линиях"
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова литовского министра иностранных дел... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T22:10+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий". "У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" — написала Захарова в своем Telegram-канале. В интервью французскому изданию Ouest France глава МИД Литвы ранее также заявил, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Ландсбергис выразил поддержку инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС, отметив, что "Литва будет участвовать во всех коалициях, которые помогут Украине выиграть". Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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россия, франция, эммануэль макрон, литва, габриелюс ландсбергис, мария захарова
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЛИТВА, Габриелюс Ландсбергис, Мария Захарова
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы о "красных линиях"
Захарова: у Литвы из "красных линий" только границы
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий".
"У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В интервью французскому изданию Ouest France глава МИД Литвы ранее также заявил, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Ландсбергис выразил поддержку инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС, отметив, что "Литва будет участвовать во всех коалициях, которые помогут Украине выиграть".
Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".