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Bloomberg сообщил об "очереди инвесторов" на "оборонные облигации" ЕС - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg сообщил об "очереди инвесторов" на "оборонные облигации" ЕС
Bloomberg сообщил об "очереди инвесторов" на "оборонные облигации" ЕС - 11.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg сообщил об "очереди инвесторов" на "оборонные облигации" ЕС
Инвесторы призывают страны Евросоюза сделать программу "оборонных облигаций" постоянной, пишет Bloomberg. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T22:41+0300
2024-03-11T22:51+0300
европа
оборона
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Инвесторы призывают страны Евросоюза сделать программу "оборонных облигаций" постоянной, пишет Bloomberg.Издание отмечает, что при запуске в ЕС постоянно действующей программы эмиссии облигаций для финансирования оборонных расходов Евросоюза и наращивания его военного потенциала, недостатка спроса на такие бумаги со стороны инвесторов не будет."Инвесторы жаждут таких облигаций", — сказал портфельный менеджер компании Barings, уже инвестирующей в долговые обязательства ЕС, Брайан Мангвиро.В Bloomberg отметили, что менеджеры инвестиционных фондов, испытывающих острую нехватку ценных бумаг с рейтингом AAA, требуют увеличения выпуска таких облигаций за счет выхода на рынок новых бондов ЕС. При этом только в феврале 2024 года объем поданных инвесторами заявок на покупку новых облигаций ЕС составил около 81 миллиард евро — в 27 раз превысило объем выпуска бумаг, что стало самым высоким зарегистрированным коэффициентом покрытия на рынке долговых обязательств Европы.К настоящему моменту совокупный объем выпуска таких бумаг оценивается в 450 миллиардов евро, в основном это облигации, выпущенные для финансирования фонда борьбы с последствиями пандемии. Эта программа прекратит выпуск облигаций после 2026 года, но среди инвесторов растет уверенность, что выпуск облигаций должен стать постоянным."Преимущество совместных облигаций ЕС состоит в том, что это долговое обязательство не фигурирует в национальной статистике страны, не учитывается при подсчете внешнего долга и т.п. Таким образом, можно получить финансирование на то, что вам нужно без риска штрафных санкций", — сказал главный экономист немецкого банка LBBW Мориц Кремер.Совместные облигации ЕС приносят инвесторам больше дохода по сравнению с бондами отдельных стран Евросоюза. Так, облигации ЕС со сроком погашения в 2034 году торгуются с доходностью 2,9%, в то время как доходность аналогичных облигаций Германии составляет менее 2,2%. Однако в случае запуска Евросоюзом постоянной программы заимствований доходность бумаг может снизиться.Факт выпуска ЕС "оборонных облигаций", как отмечает издание, зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия."К сожалению, для того, чтобы добиться большого успеха, Европе всегда нужен кризис", — отметил руководитель отдела рыночной стратегии Zurich Insurance Co Гай Миллер.
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европа, оборона
ЕВРОПА, оборона
22:41 11.03.2024 (обновлено: 22:51 11.03.2024)
 
Bloomberg сообщил об "очереди инвесторов" на "оборонные облигации" ЕС

Bloomberg: инвесторы призвали ЕС сделать программу совместных облигаций постоянной

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Инвесторы призывают страны Евросоюза сделать программу "оборонных облигаций" постоянной, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что при запуске в ЕС постоянно действующей программы эмиссии облигаций для финансирования оборонных расходов Евросоюза и наращивания его военного потенциала, недостатка спроса на такие бумаги со стороны инвесторов не будет.
"Инвесторы жаждут таких облигаций", — сказал портфельный менеджер компании Barings, уже инвестирующей в долговые обязательства ЕС, Брайан Мангвиро.
В Bloomberg отметили, что менеджеры инвестиционных фондов, испытывающих острую нехватку ценных бумаг с рейтингом AAA, требуют увеличения выпуска таких облигаций за счет выхода на рынок новых бондов ЕС.
*Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
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При этом только в феврале 2024 года объем поданных инвесторами заявок на покупку новых облигаций ЕС составил около 81 миллиард евро — в 27 раз превысило объем выпуска бумаг, что стало самым высоким зарегистрированным коэффициентом покрытия на рынке долговых обязательств Европы.
К настоящему моменту совокупный объем выпуска таких бумаг оценивается в 450 миллиардов евро, в основном это облигации, выпущенные для финансирования фонда борьбы с последствиями пандемии. Эта программа прекратит выпуск облигаций после 2026 года, но среди инвесторов растет уверенность, что выпуск облигаций должен стать постоянным.
"Преимущество совместных облигаций ЕС состоит в том, что это долговое обязательство не фигурирует в национальной статистике страны, не учитывается при подсчете внешнего долга и т.п. Таким образом, можно получить финансирование на то, что вам нужно без риска штрафных санкций", — сказал главный экономист немецкого банка LBBW Мориц Кремер.
Совместные облигации ЕС приносят инвесторам больше дохода по сравнению с бондами отдельных стран Евросоюза. Так, облигации ЕС со сроком погашения в 2034 году торгуются с доходностью 2,9%, в то время как доходность аналогичных облигаций Германии составляет менее 2,2%. Однако в случае запуска Евросоюзом постоянной программы заимствований доходность бумаг может снизиться.
Факт выпуска ЕС "оборонных облигаций", как отмечает издание, зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия.
"К сожалению, для того, чтобы добиться большого успеха, Европе всегда нужен кризис", — отметил руководитель отдела рыночной стратегии Zurich Insurance Co Гай Миллер.
 
ЕВРОПАоборона
 
 
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